पहले छठ अब क्रिसमस, राहुल गांधी की राह पर तेजस्वी; शाहनवाज और दिलेश्वर कामत ने की खिंचाई

संक्षेप: शाहनवाज हुसैन ने कहा कि तेजस्वी यादव वही काम कर रहे हैं जो पहले से राहुल गांधी करते आ रहे हैं। तेजस्वी यादव के घर में पहले छठ पूजा होती थी। अब क्रिसमस मनाने विदेश गए हैं।

बिहार विधानमंडल की कार्यवाही के बीच यूरोप की यात्रा पर निकलने से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपने राजनैतिक विरोधियों के निशाने पर हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि तेजस्वी यादव अब राहुल गांधी को आदर्श मानकर उनकी राह पर निकल पड़े है। छठ महापर्व का अपमान करते हैं और क्रिसमस मनाने विदेश चले जाते हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

शाहनवाज हुसैन ने कहा कि तेजस्वी यादव वही काम कर रहे हैं जो पहले से राहुल गांधी करते आ रहे हैं। सत्र छोड़कर विदेश चले जाना राहुल गांधी की पुरानी आदत है। उन्होंने छठ का अपमान किया और क्रिसमस मनाने का काम किया। अब तेजस्वी यादव भी वही काम कर रहे हैं। लगता है कि राहुल गांधी को उन्होंने अपना आदर्श मान लिया है।

जेडीयू सांसद दिलेश्वर कामत ने कहा कि जनता ने राजद को नकार दिया। उन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है कि सदन में रखे। पहली बार ऐसा हुआ कि सदन में राज्पाल के अभिभाषण के दौरान नेता प्रतिपक्ष मौजूद नहीं रहे। तेजस्वी यादव के घर में पहले छठ पूजा होती थी। अब क्रिसमस मनाने विदेश गए हैं। उनके लिए दुनिया बदल गई है। दरअसल तेजस्वी यादव विपक्ष का नेता बनने के लायक ही नहीं है। इसीलिए भागे फिरे रहते हैं।