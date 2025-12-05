Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsChhath now Christmas Tejashwi follows Rahul Gandhi BJP Shahnawaz JDU Dileshwar Kamat taunt
पहले छठ अब क्रिसमस, राहुल गांधी की राह पर तेजस्वी; शाहनवाज और दिलेश्वर कामत ने की खिंचाई

पहले छठ अब क्रिसमस, राहुल गांधी की राह पर तेजस्वी; शाहनवाज और दिलेश्वर कामत ने की खिंचाई

संक्षेप:

शाहनवाज हुसैन ने कहा कि तेजस्वी यादव वही काम कर रहे हैं जो पहले से राहुल गांधी करते आ रहे हैं। तेजस्वी यादव के घर में पहले छठ पूजा होती थी। अब क्रिसमस मनाने विदेश गए हैं।

Dec 05, 2025 02:18 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान, पटना
share Share
Follow Us on

बिहार विधानमंडल की कार्यवाही के बीच यूरोप की यात्रा पर निकलने से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपने राजनैतिक विरोधियों के निशाने पर हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि तेजस्वी यादव अब राहुल गांधी को आदर्श मानकर उनकी राह पर निकल पड़े है। छठ महापर्व का अपमान करते हैं और क्रिसमस मनाने विदेश चले जाते हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

शाहनवाज हुसैन ने कहा कि तेजस्वी यादव वही काम कर रहे हैं जो पहले से राहुल गांधी करते आ रहे हैं। सत्र छोड़कर विदेश चले जाना राहुल गांधी की पुरानी आदत है। उन्होंने छठ का अपमान किया और क्रिसमस मनाने का काम किया। अब तेजस्वी यादव भी वही काम कर रहे हैं। लगता है कि राहुल गांधी को उन्होंने अपना आदर्श मान लिया है।

जेडीयू सांसद दिलेश्वर कामत ने कहा कि जनता ने राजद को नकार दिया। उन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है कि सदन में रखे। पहली बार ऐसा हुआ कि सदन में राज्पाल के अभिभाषण के दौरान नेता प्रतिपक्ष मौजूद नहीं रहे। तेजस्वी यादव के घर में पहले छठ पूजा होती थी। अब क्रिसमस मनाने विदेश गए हैं। उनके लिए दुनिया बदल गई है। दरअसल तेजस्वी यादव विपक्ष का नेता बनने के लायक ही नहीं है। इसीलिए भागे फिरे रहते हैं।

तेजस्वी के विदेश चले जाने पर एआईएमआईएम के विधायक अख्तरुल ईमान ने कहा है कि यह डेमोक्रेसी के लिए शुभ संकेत नहीं है। सदन से सीएम, डिप्टी सीएम, नेता प्रतिपक्ष गायब रहें तो कैसे काम चलेगा। खासकर जब विपक्ष की संख्या कम हो तब विपक्ष का नेता ही गायब रहे तो यह संवेदनहीनता है। इस वक्त उनका नहीं रहना मुनासिब नहीं है। सबको अपनी जिम्मेदारी समझना चाहिए। यह बात उनकी पार्टी के लोगों को भी समझना चाहिए।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar
टीवी मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में 15 साल से ज्यादा का अनुभव। क्राइम, पॉलिटिक्स, सामाजिक और प्रशासनिक मामलों की समझ रखते हैं। फिलहाल लाइव हिन्दु्स्तान में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर बिहार के लिए काम करते हैं। इससे पहले ईटीवी न्यूज/News18 में बिहार और झारखंड की पत्रकारिता कर चुके हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओेपन यूनिवर्सिटी से मास कम्यूनिकेशन में पीजी किया है। और पढ़ें
Bihar News
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।