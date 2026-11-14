Chhath Puja 2026: रामायण, महाभारत और पुराणों में भी छठ का बखान; श्री राम ने किया था व्रत

सदियों से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के बीच कथाएं प्रसारित हो रही हैं। ज्योतिषाचार्य पीके युग बताते हैं कि छठ पूजा से जुड़ी कथाओं का उल्लेख ऋग्वेद, महाभारत, रामायण, और पुराणों में मिलता है। श्री राम ने भी वन से लौटने के बाद सूर्यदेव की उपासना की थी।

पटना, प्रधान संवाददाता। छठ व्रत के महात्म्य को लेकर वैदिक ग्रंथों और पुराणों के अलावा लोक परंपराओं में कई कथाएं प्रचलित हैं। सदियों से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के बीच कथाएं प्रसारित हो रही हैं। ज्योतिषाचार्य पीके युग बताते हैं कि छठ पूजा से जुड़ी कथाओं का उल्लेख ऋग्वेद, महाभारत, रामायण, और पुराणों में मिलता है। भगवान राम ने 14 वर्षों के वनवास से लौटकर सरयू तट पर भगवान सूर्य की उपासना का व्रत किया था।

ब्रह्मवैवर्त पुराण के प्रकृति खंड में षष्ठी देवी (छठी मैया) की उत्पत्ति और महिमा वर्णन है। देवी भागवत पुराण के नवम स्कंध में प्रकृति के छठे अंश से प्रकट हुई माता षष्ठी (देवसेना) का उल्लेख मिलता है। वहीं, स्कंद पुराण में छठ व्रत के माध्यम से संतान प्राप्ति के महत्व का वर्णन है। छठ महापर्व का उल्लेख रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों में भी है। महाभारत में सूर्यपुत्र कर्ण द्वारा प्रतिदिन कमर तक जल में खड़े होकर सूर्यदेव को अर्घ्य देने का प्रसंग मिलता है। इसके अलावा, महर्षि धौम्य के सुझाव पर पांडवों और द्रौपदी द्वारा सूर्य षष्ठी का व्रत किए जाने का भी उल्लेख है।

सुकन्या के छठ के प्रभाव से मुनि की आंख हुई थी ठीक लोकपरंपरा के अनुसार, च्यवन मुनि वन में घोर तपस्या कर रहे थे। उनके चारों ओर दीमकों का टीला बन गया था। एक दिन राजा शर्याति की पुत्री सुकन्या वन में शिकार खेलने गई। वहां उसने अनजाने में मुनि की आंखों में कांटा चुभो दिया। इससे उनकी आंखों से रक्त निकलने लगा। घटना के बाद वन में मौजूद सैनिक अस्वस्थ हो गए। राजा के पुरोहित ने इसे ऋषि के क्रोध का परिणाम बताया। उनकी सलाह पर राजा ने सुकन्या का विवाह नेत्रहीन च्यवन मुनि से करा दिया। कार्तिक में सुकन्या ने नागकन्याओं को छठ व्रत करते देखा। उनसे व्रत की महिमा जानकर उसने भी श्रद्धापूर्वक छठ व्रत किया। इसके प्रभाव से च्यवन मुनि की आंखों की रोशनी लौट आई। महर्षि धौम्य ने यही कथा द्रौपदी को सुनाकर उन्हें भी छठ व्रत करने का उपदेश दिया।

द्रौपदी को सूर्य ने दिया था अक्षय पात्र जुए में राजपाट हारने के बाद पांडव वनवास का जीवन बिता रहे थे। इसी दौरान अस्सी हजार मुनि उनके आश्रम पहुंचे। उनके भोजन की व्यवस्था को लेकर युधिष्ठिर चिंतित हो उठे। तब द्रौपदी ने महर्षि धौम्य से समाधान पूछा। उन्होंने द्रौपदी को भगवान सूर्य का रवि षष्ठी व्रत करने का सुझाव दिया और सुकन्या की कथा सुनाई। लोकमान्यता के अनुसार, छठ व्रत के प्रभाव से पांडवों को खोया हुआ राजपाट, सम्मान और वैभव पुनः प्राप्त हुआ।

व्रत करने पर राजा प्रियंवद को पुत्र की प्राप्ति हुई राजा प्रियव्रत संतानहीन थे। महर्षि कश्यप के पुत्रेष्टि यज्ञ के बाद रानी मालिनी को मृत पुत्र पैदा हुआ। पुत्र वियोग में व्याकुल राजा को देवी देवसेना ने दर्शन देकर षष्ठी व्रत करने का उपदेश दिया। राजा ने कार्तिक शुक्ल षष्ठी को देवी का पूजन किया। मान्यता है कि व्रत के प्रभाव से उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई।

भगवान सूर्य की मानस बहन है षष्ठी देवी ज्योतिषाचार्य के अनुसार, षष्ठी देवी भगवान सूर्य की मानस बहन और प्रकृति के छठे अंश से उत्पन्न हुई हैं। उन्हें बालकों की रक्षा करने वाले भगवान विष्णु द्वारा रची माया भी माना जाता है। इसलिए जन्म के छठे दिन उनकी पूजा की जाती है ताकि बच्चे के दीर्घायु और निरोग रहे। मान्यता है कि षष्ठी देवी भगवान कार्तिकेय की शक्ति और देवसेना के नाम से भी जानी जाती हैं।