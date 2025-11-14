Hindustan Hindi News
Chhatapur Result LIVE: छातापुर चुनाव नतीजा; नीरज या विपिन सिंह किसकी होगी जीत?

संक्षेप: Chhatapur Assembly Seat Result LIVE 2025: सुपौल जिले की छातापुर विधानसभा सीट पर आज सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। इस सीट पर सीधा मुकाबला भाजपा के नीरज कुमार सिंह और राजद के विपिन सिंह के बीच है, जबकि जन सुराज के अभय सिंह भी मैदान में हैं। नीरज सिंह लगातार चौथी बार चुनाव लड़ रहे हैं। 

Fri, 14 Nov 2025 05:54 AMPawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, सुपौल
Chhatapur Assembly Seat Result LIVE 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में सुपौल जिले की छातापुर सीट पर सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। यहां सीधा जीत-हार का मुकाबला भाजपा और राजद के बीच है। भाजपा से नीरज कुमार लगातार चौथी बार चुनावी मैदान में हैं। वहीं, उनके विजय रथ को रोकने के लिए राजद ने विपिन कुमार सिंह को प्रत्याशी बनाया है। इसके अलावा जन सुराज से अभय कुमार सिंह भी मैदान में हैं। नीरज कुमार सिंह 2010 में जदयू, 2015 और 2020 में भाजपा के टिकट पर चुनाव जीतकर विधायक बने थे।

1967 में छातापुर अस्तित्व में आया। तब ये सीट एससी आरक्षित थे। लेकिन साल 2008 में परिसीमन आयोग की सिफारिशों के बाद इसे सामान्य कर दिया गया। अब तक यहां 16 विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। 1969 से लेकर 1985 तक कांग्रेस ने यहां तीन बार जीत दर्ज की। जबकि संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, जनता दल, भाजपा और जेडीयू को 2-2 बार जीत मिली। अगर 2020 के चुनाव की बात करें तो 2020 में BJP के नीरज कुमार सिंह ने 20 हजार से अधिक वोटों से RJD उम्मीदवार विपिन कुमार सिंह को हराया था।

बिहार विधानसभा चुनाव के परिणामों की गिनती के लिए सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। नियम के अनुसार, सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती की जाएगी। हालांकि, पोस्टल बैलेट की गिनती पूरी होने से पहले ही लगभग आधे घंटे बाद ईवीएम से प्राप्त वोटों की गिनती शुरू कर दी जाएगी। हर विधानसभा क्षेत्र में एक साथ 14 टेबलों पर ईवीएम खोली जाएंगी, यानी एक ही बार में 14 मशीनों के वोटों की गिनती होगी। चुनाव आयोग के अनुसार, शुरुआती रुझान सुबह 8:30 बजे के बाद आने की उम्मीद है।

