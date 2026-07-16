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प्रशांत किशोर को किस्तों में तोड़ रही बीजेपी, जन सुराज में भगदड़, केसी सिन्हा के बाद चेतना झांब भी भाजपा में

By Sudhir Kumar
लाइव हिन्दुस्तान
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गुरुवार को जन सुराज पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता बीजेपी में चले गए जिनमें फेमस फिल्म निर्देशिका चेतना झांब का नाम भी शामिल है।

प्रशांत किशोर को किस्तों में तोड़ रही बीजेपी, जन सुराज में भगदड़, केसी सिन्हा के बाद चेतना झांब भी भाजपा में

Chetna Jhamb joins BJP: बांकीपुर उपचुनाव की सरगर्मी के बीच प्रशांत किशोर को झटके पर झटका लग रहा है। पीके चुनावी मैदान में अपने लिए वोट मांग रहे हैं तो दूसरी ओर उनकी जन सुराज पार्टी में भगदड़ मची है। गुरुवार को जेएसपी के कई नेता और कार्यकर्ता बीजेपी(भारतीय जनता पार्टी) में चले गए जिनमें फेमस फिल्म निर्देशिका चेतना झांब का नाम भी शामिल है। पटना स्थित बीजेपी कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी के नेतृत्व में मिलन समारोह का आयोजन किया गया जिसमें केसी सिन्हा के बाद चेतना झांब के अलावे जन सुराज के कई नेताओं को संजय सरावगी ने अपनी पार्टी की सदस्यता दिलाई। मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी(वीआईपी) के कई नेता और वर्कर भाजपा में शामिल हुए।

30 जुलाई को बांकीपुर उपचुनाव में मतदान की तारीख है। इससे पहले सियासी दलों की गतिविधियां चरम पर पहुंच गई है। प्रशांत किशोर दिन रात बांकीपुर में पसीना बहा रहे हैं। इसी बीच, उनकी पार्टी के बड़े चेहरे दल छोड़कर विरोधी खेमे में शामिल हो रहे हैं। गुरुवार को फेमस फिल्म डायरेक्टर और बिजनेश वूमन चेतना झांब ने प्रशांत किशोर की जन सुराज से फाइनली किनारा कर लिया। हालांकि, 2025 के विधानसभा चुनाव में पार्टी से टिकट नहीं दिए जाने पर वह निर्दलीय चुनाव लड़ गई थीं लेकिन, जन सुराज से किनारा नहीं किया था। गुरुवार को मुकेश सहनी की वीआईपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आनंद मधुकर यादव ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की।

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भाजपा राष्ट्र निर्माण की विचारधाराः चेतना

प्रेस को संबोधित करते हुए चेतना झांब ने कहा कि आज भारतीय जनता पार्टी एक दल नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण की विचारधारा बन गई है। हम सभी उस विचारधारा से जुड़े हैं। हमे अपनी उर्जा देश और बिहार की उन्नति के लिए लगाना चाहिए। बीजेपी में आकर बहुत सीखने को मिलेगा। मन, कर्म और वचन से बिहार को बेहतर बनाने के लिए भाजपा में आई हूं।

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चेतना झांब जब जन सुराज में थीं

केसी सिन्हा एक दिन पहले बीजेपी में आए थे

इससे पहले बुधवार को प्रशांत किशोर को प्रसिद्ध गणितज्ञ केसी सिन्हा और बिट्टू सिंह ने झटका दिया था। दोनों नेताओ ने जन सुराज को छोड़कर बीजेपी की सदस्यता ले ली और प्रशांत किशोर की नीतियों की आलोचना की। जन सुराज ने 2025 के विधानसभा चुनाव में केसी सिन्हा को कुम्हरार विधानसभा तो बिट्टू सिंह को दीघा सीट से लड़ाया था। केसी सिन्हा ने कहा था कि जन सुराज की कोई विचारधारा नहीं है। यह भी कहा कि हमे करंट के साथ चलना चाहिए, करंट के खिलाफ नहीं। बिट्टू सिंह ने तो यहां तक कह दिया कि अब बीजेपी को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे।

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बढ़ रहा भाजपा का कुनबा?

इस मौके पर संजय सरावगी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कुनबा लगातार बढ़ रहा है। देश के सभी राज्यों में विपक्ष में भगदड़ मची है। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी लगातार मजबूत हो रही है।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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