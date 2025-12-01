विधानसभा में चेतन आनंद ने तेजस्वी यादव से आशीर्वाद लिया, कहा- सारे गार्जियन के पांव छुए

संक्षेप: बाहुबली और पूर्व सांसद आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद ने सोमवार को विधानसभा सदस्य की शपथ ली। जिससे बाद उन्होने तेजस्वी यादव के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। चेतन ने कहा कि वे हमारे बड़े भाई है। गार्जियन है। राजनीति में मतभेद हो सकता है, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए।

बिहार विधानसभा में सोमवार को नवनिर्वाचित विधायकों ने विधानसभा सदस्य के तौर पर शपथ ली। इस दौरान बाहुबली और पूर्व सांसद आनंद मोहन के बेटे और नवीनगर से विधायक चेतन आंनद ने भी शपथ ली। जिसके बाद उन्होने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के पैर छुए और आशीर्वाद लिया। 2024 में बिहार में सत्ता परिवर्तन के दौरान चेतन आनंद आरजेडी छोड़ एनडीए के साथ आ गए थे। इस बार भी जदयू के टिकट पर नवीनगर से करीबी मुकाबले में जीते थे। तेजस्वी से आशीर्वाद लेने के सवाल पर उन्होने कहा कि वे हमारे बड़े भाई है, हमने नीतीश जी के भी पैर छुए, विजय चौधरी के भी पैर छुए। जो सामने दिखाई दिए गार्जियन उन सबके से आशीर्वाद लिया। राजनीति में मतभेद की जगह है, मनभेद की जगह नहीं है। और अपने पर्सनल रिलेशन को अपनी जगह रखना है।

वहीं राजद और लालू परिवार में मचे घमासान पर उन्होने कहा कि जयचंद के आरोप जिसने लगाए, उनके पूछिएगा। हमने तो साफ बताया था कि हमको किन लोगों से दिक्कत थी। रोहिणी जी ने भी उन्हीं लोगों से समस्या बताई है। तेज प्रताप भी बोले थे। लेकिन सबसे पहले ये छोटा भाई बोला बाद में अन्य भाई-बहन बोले है। किसी की विचारधारा से मेरी विचारधारा ना मिले, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनसे मेरा पर्सनल रिलेशन खत्म हो जाएगा।

आपको बता दें 2025 के चुनाव में नबीनगर सीट से जदयू प्रत्याशी के तौर पर चेतन आनंद लड़े। उन्होने 112 वोटों के अंतर से आरजेडी के अमोद कुमार को मात दी। चेतन को 80380 वोट मिले, जबकि राजद के अमोद को 80268 मत हासिल हुए।सोमवार को बिहार विधानसभा में सोमवार को 235 नवनिर्वाचित विधायकों ने शपथ ली। प्रोटेम स्पीकर नरेन्द्र नारायण यादव ने उन्हें शपथ दिलायी।