चेतन आनंद ने कहा है कि आनंद मोहन को उस अपराध की सजा मिली है जो उन्होंने किया ही नहीं था। पूरा बिहार जानता है कि उनके पिता निर्दोष हैं।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पूर्व सांसद और बाहुबली नेता आनंद मोहन को बड़ा झटका लगा है। आईएएस जी कृष्णैया हत्याकांड में उनकी रिहाई को रद्द करते हुए एक महीने में सरेंडर करने का आदेश दिया है। 44 महीने बाद एक बार फिर उन्हें जेल जाना पड़ेगा। कोर्ट का फैसला आने के बाद उनके बेटे विधायक चेतन आनंद ने पटना स्थित आवास पर आनंद मोहन के समर्थकों और शुभचिंतकों की बैठक 28 नवंबर को बुलाया है। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम उन्होंने समर्थकों के सामने तीन सवाल छोड़ा है।

सोशल मीडिया पोस्ट में चेतन आनंद ने कहा है कि उनके पिता आनंद मोहन को उस अपराध की सजा मिली है जो उन्होंने किया ही नहीं था। चेतन आनंद ने कहा है कि पूरा बिहार जानता है कि उनके पिता निर्दोष हैं। उन्हें उस गुनाह की सजा दी गई, जो उन्होंने किया ही नहीं। दावा किया है कि आईएएस जी कृष्णैया हत्याकांड में दो प्रत्यक्ष गवाह थे जो उनके ड्राइवर और बॉडी गार्ड थे। लेकिन, दोनों ने अदालत में आनंद मोहन जी की घटनास्थल पर मौजूदगी से इंकार किया। चेतन आनंद ने यह भी कहा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के आलोक में नीतीश सरकार ने कानून में एकरुपता लाने के लिए बिहार जेल मैनुअल में 2023 का संशोधन लाया था।

चेतन आनंद ने कहा कहा कि ये तीन सवाल वह लोगों के विचार के लिए छोड़ा है। पहला यह कि माननीय सुप्रीम कोर्ट अपने ही फैसले से कैसे मुकर सकती है? दूसरा कि आनंद मोहन जी को सजा निचली अदालत द्वारा 2007 में हुई थी और नियमानुसार सजा के समय जो प्रावधान थे, वही उनपर लागू होने चाहिए , फिर पब्लिक सर्वेंट की "ऑन ड्यूटी मौत" पर बिहार सरकार द्वारा 2016 का लाया गया कानून आनंद मोहन जी पर कैसे लागू हो सकता है? और तीसरा और सबसे बड़ा सवाल यह है कि कानून सिर्फ़ आनंद मोहन जी को जेल भेजने के लिए बदले जाएंगे या सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार 2023 के नीतीश सरकार के संशोधन से लाभान्वित सारे व्यक्ति जेल जाएंगे? चेतन आनंद ने कहा है कि अगर यह महज एक षडयंत्र है तो इसका समय रहते माकूल जवाब दिया जाएगा।