आनंद मोहन की रिहाई रद्द होने पर बेटे चेतन आनंद के 3 सवाल, 28 नवंबर को पटना में बुलाई बैठक
चेतन आनंद ने कहा है कि आनंद मोहन को उस अपराध की सजा मिली है जो उन्होंने किया ही नहीं था। पूरा बिहार जानता है कि उनके पिता निर्दोष हैं।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पूर्व सांसद और बाहुबली नेता आनंद मोहन को बड़ा झटका लगा है। आईएएस जी कृष्णैया हत्याकांड में उनकी रिहाई को रद्द करते हुए एक महीने में सरेंडर करने का आदेश दिया है। 44 महीने बाद एक बार फिर उन्हें जेल जाना पड़ेगा। कोर्ट का फैसला आने के बाद उनके बेटे विधायक चेतन आनंद ने पटना स्थित आवास पर आनंद मोहन के समर्थकों और शुभचिंतकों की बैठक 28 नवंबर को बुलाया है। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम उन्होंने समर्थकों के सामने तीन सवाल छोड़ा है।
सोशल मीडिया पोस्ट में चेतन आनंद ने कहा है कि उनके पिता आनंद मोहन को उस अपराध की सजा मिली है जो उन्होंने किया ही नहीं था। चेतन आनंद ने कहा है कि पूरा बिहार जानता है कि उनके पिता निर्दोष हैं। उन्हें उस गुनाह की सजा दी गई, जो उन्होंने किया ही नहीं। दावा किया है कि आईएएस जी कृष्णैया हत्याकांड में दो प्रत्यक्ष गवाह थे जो उनके ड्राइवर और बॉडी गार्ड थे। लेकिन, दोनों ने अदालत में आनंद मोहन जी की घटनास्थल पर मौजूदगी से इंकार किया। चेतन आनंद ने यह भी कहा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के आलोक में नीतीश सरकार ने कानून में एकरुपता लाने के लिए बिहार जेल मैनुअल में 2023 का संशोधन लाया था।
चेतन आनंद ने कहा कहा कि ये तीन सवाल वह लोगों के विचार के लिए छोड़ा है। पहला यह कि माननीय सुप्रीम कोर्ट अपने ही फैसले से कैसे मुकर सकती है? दूसरा कि आनंद मोहन जी को सजा निचली अदालत द्वारा 2007 में हुई थी और नियमानुसार सजा के समय जो प्रावधान थे, वही उनपर लागू होने चाहिए , फिर पब्लिक सर्वेंट की "ऑन ड्यूटी मौत" पर बिहार सरकार द्वारा 2016 का लाया गया कानून आनंद मोहन जी पर कैसे लागू हो सकता है? और तीसरा और सबसे बड़ा सवाल यह है कि कानून सिर्फ़ आनंद मोहन जी को जेल भेजने के लिए बदले जाएंगे या सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार 2023 के नीतीश सरकार के संशोधन से लाभान्वित सारे व्यक्ति जेल जाएंगे? चेतन आनंद ने कहा है कि अगर यह महज एक षडयंत्र है तो इसका समय रहते माकूल जवाब दिया जाएगा।
समर्थक से अनुशासन में रहने की अपील
चेतन आनंद ने आनंद मोहन के समर्थकों से अनुशासन में रहते हुए नियम के अनुसार काम करने की अपील की है। जो चुनौती उनके समक्ष आई है उससे डटकर मुकाबला करना है लेकिन, कोई गलत कदम नहीं उठाना है। उन्होंने कहा है कि वर्तमान परिस्थितियों के मद्देनजर बिहार भर के प्रमुख अभिभावकों, नौजवान साथियों की एक आपात बैठक 28 नवंबर को गर्दनीबाग स्थित आवास पर बुलाई गई है। बैठक में आगे के लिए निर्णय लिया जाएगा।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें