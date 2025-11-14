Chenari Assembly Seat Result LIVE 2025: चेनारी सीट रिजल्ट; नेहा कुमारी, मंगल राम और मुरारी गौतम में कौन मारेगा बाजी
संक्षेप: Chenari Assembly Seat Result LIVE 2025: चेनारी विधानसभा सीट रिजल्ट 2025 की मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू होने वाली है। इस सीट पर जन सुराज की नेहा कुमारी, कांग्रेस के मंगल राम और लोजपा (रामविलास) के मुरारी प्रसाद गौतम के बीच हार जीत का मुकाबला दिलचस्प बना हुआ है।
Chenari Assembly Seat Result LIVE 2025: बिहार की अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित चेनारी विधानसभा सीट पर इस बार का मुकाबला बेहद रोचक हो गया है। मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू होगी और पहले रुझानों का सबको इंतजार है। इस सीट से जन सुराज पार्टी की नेहा कुमारी (नटराज), कांग्रेस के मंगल राम और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के मुरारी प्रसाद गौतम के बीच हार जीत की जंग चल रही है। फिलहाल सीट पर कांग्रेस का कब्जा है, लेकिन जन सुराज और लोजपा (रामविलास) ने इस बार मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। इस सीट पर मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू होगी। पहले रुझान सुबह 8.30 पर आएंगे, जो रिजल्ट की दिशा तय करेंगे। चेनारी सीट के पल पल के अपडेट के लिए बने रहें लाइव हिन्दुस्तान के साथ...
5:12 AM - Chenari Assembly Seat Result LIVE 2025: सुबह 8 बजे शुरू होगी मतगणना
Chenari Assembly Seat Result LIVE 2025: मतगणना प्रक्रिया के मुताबिक, सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती हो रही है और उसके लगभग आधे घंटे बाद ईवीएम वोटों की गिनती शुरू होगी। हर राउंड में ईवीएम के जरिए वोटों की काउंटिंग होगी। पहला रुझान सुबह 8:30 बजे के बाद आने की उम्मीद है।