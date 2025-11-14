Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar Newschenari assembly seat result live 2025 who will wi jan suraaj neha kumari congress mangal ram ljp r murari gautam
Chenari Assembly Seat Result LIVE 2025: चेनारी सीट रिजल्ट; नेहा कुमारी, मंगल राम और मुरारी गौतम में कौन मारेगा बाजी

Chenari Assembly Seat Result LIVE 2025: चेनारी सीट रिजल्ट; नेहा कुमारी, मंगल राम और मुरारी गौतम में कौन मारेगा बाजी

संक्षेप: Chenari Assembly Seat Result LIVE 2025: चेनारी विधानसभा सीट रिजल्ट 2025 की मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू होने वाली है। इस सीट पर जन सुराज की नेहा कुमारी, कांग्रेस के मंगल राम और लोजपा (रामविलास) के मुरारी प्रसाद गौतम के बीच हार जीत का मुकाबला दिलचस्प बना हुआ है।

Fri, 14 Nov 2025 05:57 AMHimanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Chenari Assembly Seat Result LIVE 2025: बिहार की अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित चेनारी विधानसभा सीट पर इस बार का मुकाबला बेहद रोचक हो गया है। मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू होगी और पहले रुझानों का सबको इंतजार है। इस सीट से जन सुराज पार्टी की नेहा कुमारी (नटराज), कांग्रेस के मंगल राम और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के मुरारी प्रसाद गौतम के बीच हार जीत की जंग चल रही है। फिलहाल सीट पर कांग्रेस का कब्जा है, लेकिन जन सुराज और लोजपा (रामविलास) ने इस बार मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। इस सीट पर मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू होगी। पहले रुझान सुबह 8.30 पर आएंगे, जो रिजल्ट की दिशा तय करेंगे। चेनारी सीट के पल पल के अपडेट के लिए बने रहें लाइव हिन्दुस्तान के साथ...

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

5:12 AM - Chenari Assembly Seat Result LIVE 2025: सुबह 8 बजे शुरू होगी मतगणना

Chenari Assembly Seat Result LIVE 2025: मतगणना प्रक्रिया के मुताबिक, सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती हो रही है और उसके लगभग आधे घंटे बाद ईवीएम वोटों की गिनती शुरू होगी। हर राउंड में ईवीएम के जरिए वोटों की काउंटिंग होगी। पहला रुझान सुबह 8:30 बजे के बाद आने की उम्मीद है।

Bihar Exit Polls, बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।
Himanshu Tiwari

लेखक के बारे में

Himanshu Tiwari
हिमांशु तिवारी लाइव हिन्दुस्तान में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं। वे करियर, एजुकेशन और जॉब्स से जुड़ी खबरें बनाते हैं। यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी, आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं पर इनकी पैनी नजर रहती है। कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक, जामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करने के बाद साल 2016 में इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत की और लाइव हिन्दुस्तान से पहले जी न्यूज, इंडिया टीवी और एबीपी न्यूज जैसे बड़े मीडिया हाउस में काम कर चुके हैं। करियर, एजुकेशन और जॉब्स के अलावा हिमांशु को राजनीति, देश-विदेश, रिसर्च और मनोरंजन बीट का भी अनुभव है। और पढ़ें
Bihar News Bihar Elections
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।