जामा मस्जिद के पास केमिस्ट की गोली मारकर हत्या, औरंगाबाद में मर्डर के बाद बवाल

औरंगाबाद शहर में एक केमिस्ट की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जामा मस्जिद के पास हुई इस वारदात के बाद बवाल मच गया। आक्रोशित लोगों ने पड़ोस के एक घर पर तोड़फोड़ और पथराव कर दिया।

Jan 31, 2026 02:56 pm ISTJayesh Jetawat हिन्दुस्तान प्रतिनिधि, औरंगाबाद
बिहार के औरंगाबाद में जामा मस्जिद के पास एक केमिस्ट की गोली मारकर हत्या कर दी गई। शुक्रवार रात में हुई इस वारदत से क्षेत्र में तनाव की स्थिति पैदा हो गई। मृतक की पहचान मोहम्मद जुनैद के रूप में हुई है। वह मेडिकल दुकान चलाता था। देर रात शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद उसे परिजन को सौंप दिया गया है। दूसरी ओर, घटना से आक्रोशित परिजन और स्थानीय लोगों ने पड़ोस के ही रहने वाले एक युवक के घर पर हमला बोल दिया। इस दौरान पथराव हुआ और उसकी एक कार को क्षतिग्रस्त कर दिया गया।

इसकी जानकारी मिलते ही भारी संख्या में सुरक्षा बल घटना स्थल पर पहुंचे। इसके अलावा नवाडीह मोड़ स्थित मृतक के घर पर भी कई थानों की पुलिस पहुंच गई। शनिवार सुबह भी यहां पुलिस बल की मौजूदगी रही। दिनभर हंगामा और विरोध चला रहा।

औरंगाबाद में हत्या

औरंगाबाद के एसपी अंबरीष राहुल, सदर एसडीपीओ संजय कुमार पांडे, सर्किल इंस्पेक्टर, थानाध्यक्ष, पुलिस पदाधिकारी भी देर रात मौके पर डटे रहे। मृतक के पिता ने बताया कि जुनैद का किसी से कोई विवाद नहीं था। शुक्रवार रात करीब 10:20 बजे उसने अपनी दुकान बंद की। उसके साथ उसका एक स्टाफ कर्मचारी भी था।

दुकान बंद कर पान खाने गया, गोलियों से भून दिया गया

उन्होंने बताया कि दुकान बंद करने के बाद जुनैद बगल में ही एक पान दुकान पर गया। इस बीच बाइक पर सवार होकर दो अपराधी वहां पहुंचे। एक अपराधी ने पिस्तौल निकाल कर उस पर गोली चला दी। जुनैद को 3 से 4 गोलियां मारी गई। इसके बाद अपराधी बाइक से रमेश चौक होते हुए भाग निकले।

औरंगाबाद में दुकानदार की हत्या

गंभीर रूप से घायल मोहम्मद जुनैद को सदर अस्पताल लाया गया। यहां से उसे बेहतर इलाज के लिए नारायणा मेडिकल कॉलेज भेजा गया। मगर वहां पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई। शव को सदर अस्पताल लाने के बाद पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी की गई।

शनिवार को मृतक के घर पर सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। इस घटना के बाद से परिजन में आक्रोश है। वे अपराधियों को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। हत्या की वजह अभी स्पष्ट नहीं हो सकी है।

