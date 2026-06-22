साल में एक का डेढ़, नेटवर्क में कई लड़कियां; झांसा देकर 9 करोड़ ठग चुके बंटी-बबली गिरफ्तार

कदमकुआं के लोहानीपुर निवासी आशुतोष कुमार सिंह और उसकी पत्नी रितु देवी को उनके घर से गिरफ्तार किया गया।

Bihar Crime News: पटना पुलिस ने करोड़ों की ठगी में दंपती को गिरफ्तार किया है। पुलिसकर्मियों समेत 27 लोगों से हुई नौ करोड़ की ठगी में कोतवाली पुलिस ने यह कार्रवाई की है। कदमकुआं के लोहानीपुर निवासी आशुतोष कुमार सिंह और उसकी पत्नी रितु देवी को शनिवार की देर रात उनके घर से गिरफ्तार किया। दोनों ने फ्रेजर रोड स्थित डुमरांव इन्क्लेव में फाइनेंस कंपनी खोल रखी थी और निवेश की रकम पर डेढ़ गुना मुनाफे का झांसा देकर लोगों को अपने जाल में फांसते थे।

दोनों डुमरांव पैलेस के तीसरे मंजिल पर करोली फाइनेंस नाम की कंपनी खोल रखी थी। दफ्तर में एक कॉल सेंटर भी था, जिसमें कई लड़के-लड़कियां काम करते थे। लोगों को फाइनेंस कंपनी में पैसा निवेश करने के लिए वहां से कॉल की जाती थी। लोगों को बताया जाता था कि जितना निवेश करेंगे, सालभर बाद उसका डेढ़ गुना लौटाया जाएगा। विश्वास जीतने के लिए एक-दो ब्याज के तौर पर कुछ रुपये भी दिये जाते थे। लालच में आकर कई लोगों ने करोड़ों रुपये कंपनी में निवेश कर दिया। इसमें कई पुलिसकर्मी और उनके परिवार के सदस्य भी शामिल हैं।

दो महीने 50-50 हजार रुपए ब्याज के लैटाए लोहानीपुर की आराध्या पासवान के कोतवाली थाने में दर्ज कराई गई एफआईआर के बाद पुलिस ने दंपती को गिरफ्तार किया है। आराध्या पासवान ने बताया कि उनके पति बिहार पुलिस में सिपाही हैं। करोली फाइनेंस कंपनी की ओर से निवेश पर डेढ़ गुना मुनाफा देने को लेकर जून 2025 में कॉल आई थी। 14 लाख निवेश करने की बात हुई और प्रतिमाह 50 हजार रुपये ब्याज के तौर पर देने की बात कही गई। कंपनी ने निवेश के बाद ब्याज के तौर पर दो माह तक 50-50 हजार उनके बैंक खाते में भेजे भी। उन्होंने अपने कई जानने वाले को भी कंपनी में पैसा निवेश करने की सलाह दी। लोगों ने कंपनी में पैसा निवेश भी किया। इस साल जनवरी में कंपनी का कार्यालय बंद हो गया। कंपनी चलाने वाले पति-पत्नी का कोई अता-पता भी नहीं चल रहा। काफी खोजबीन के बाद जब कोई जानकारी नहीं मिली तो उन्होंने कोतवाली थाने में दोनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करा दी।