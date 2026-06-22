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साल में एक का डेढ़, नेटवर्क में कई लड़कियां; झांसा देकर 9 करोड़ ठग चुके बंटी-बबली गिरफ्तार

Sudhir Kumar हिन्दुस्तान, पटना, प्रधान संवाददाता
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कदमकुआं के लोहानीपुर निवासी आशुतोष कुमार सिंह और उसकी पत्नी रितु देवी को उनके घर से गिरफ्तार किया गया।

साल में एक का डेढ़, नेटवर्क में कई लड़कियां; झांसा देकर 9 करोड़ ठग चुके बंटी-बबली गिरफ्तार

Bihar Crime News: पटना पुलिस ने करोड़ों की ठगी में दंपती को गिरफ्तार किया है। पुलिसकर्मियों समेत 27 लोगों से हुई नौ करोड़ की ठगी में कोतवाली पुलिस ने यह कार्रवाई की है। कदमकुआं के लोहानीपुर निवासी आशुतोष कुमार सिंह और उसकी पत्नी रितु देवी को शनिवार की देर रात उनके घर से गिरफ्तार किया। दोनों ने फ्रेजर रोड स्थित डुमरांव इन्क्लेव में फाइनेंस कंपनी खोल रखी थी और निवेश की रकम पर डेढ़ गुना मुनाफे का झांसा देकर लोगों को अपने जाल में फांसते थे।

दोनों डुमरांव पैलेस के तीसरे मंजिल पर करोली फाइनेंस नाम की कंपनी खोल रखी थी। दफ्तर में एक कॉल सेंटर भी था, जिसमें कई लड़के-लड़कियां काम करते थे। लोगों को फाइनेंस कंपनी में पैसा निवेश करने के लिए वहां से कॉल की जाती थी। लोगों को बताया जाता था कि जितना निवेश करेंगे, सालभर बाद उसका डेढ़ गुना लौटाया जाएगा। विश्वास जीतने के लिए एक-दो ब्याज के तौर पर कुछ रुपये भी दिये जाते थे। लालच में आकर कई लोगों ने करोड़ों रुपये कंपनी में निवेश कर दिया। इसमें कई पुलिसकर्मी और उनके परिवार के सदस्य भी शामिल हैं।

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दो महीने 50-50 हजार रुपए ब्याज के लैटाए

लोहानीपुर की आराध्या पासवान के कोतवाली थाने में दर्ज कराई गई एफआईआर के बाद पुलिस ने दंपती को गिरफ्तार किया है। आराध्या पासवान ने बताया कि उनके पति बिहार पुलिस में सिपाही हैं। करोली फाइनेंस कंपनी की ओर से निवेश पर डेढ़ गुना मुनाफा देने को लेकर जून 2025 में कॉल आई थी। 14 लाख निवेश करने की बात हुई और प्रतिमाह 50 हजार रुपये ब्याज के तौर पर देने की बात कही गई। कंपनी ने निवेश के बाद ब्याज के तौर पर दो माह तक 50-50 हजार उनके बैंक खाते में भेजे भी। उन्होंने अपने कई जानने वाले को भी कंपनी में पैसा निवेश करने की सलाह दी। लोगों ने कंपनी में पैसा निवेश भी किया। इस साल जनवरी में कंपनी का कार्यालय बंद हो गया। कंपनी चलाने वाले पति-पत्नी का कोई अता-पता भी नहीं चल रहा। काफी खोजबीन के बाद जब कोई जानकारी नहीं मिली तो उन्होंने कोतवाली थाने में दोनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करा दी।

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कई जिलों के लोगों से हुई ठगी

पुलिस ने मामले की छानबीन की तो पता चला कि फाइनेंस कंपनी में निवेश के नाम पर कई लोगों से ठगी की गई है। दंपती की गिरफ्तारी होने के बाद पुलिस कर पूछताछ में पता चला कि 27 लोग ठगी की गई है। जिसमें पुलिसकर्मी, किसान, छोटे व्यापारी भी शामिल हैं। इसमें ज्यादातर निवेश महिलाओं ने किया है। दोनों की गिरफ्तारी के बाद लखीसराय, सीवान, दरभंगा, गयाजी, पटना, समस्तीपुर आदि जगहों से पैसे की ठगी के शिकार लोग कोतवाली पहुंचे। कई अन्य लोगों ने भी पति-पत्नी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई हैं। कोतवाली थानाध्यक्ष अजय कुमार ने बताया कि दंपती को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। जिन लोगों से निवेश के नाम पर पैसा लिया गया है उनकी सूची बनाकर जांच की जा रही है।

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Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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