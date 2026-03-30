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22 कदम आगे बढ़िए, सब शुभ होगा...पीछे मुड़ते ही बुजुर्ग को लगा झटका, राशिफल बताने के नाम पर ठगी

Mar 30, 2026 04:49 pm ISTsandeep हिन्दुस्तान, एक संवाददाता, कटिहार
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कटिहार में ठगी का अनोखा मामला सामने आया है। जहां एक ठग ने राशिफल बताने के नाम पर बुजुर्ग को ठग लिया। उसने कहा कि बैग जमीन पर रखकर 22 कदम आगे बढ़िए सब शुभ होगा। बुजुर्ग जैसे ही आगे बढ़े, ठग बैग लेकर फरार हो गया। जिसमें 11 हजार कैश रखा था। पीड़ित बुजुर्ग ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है।

22 कदम आगे बढ़िए, सब शुभ होगा...पीछे मुड़ते ही बुजुर्ग को लगा झटका, राशिफल बताने के नाम पर ठगी

Bihar News: बिहार के कटिहार जिले में ठगी का अनोखा मामला सामने आया है। जब राशिफल बताने की बात कहकर एक ठग ने बुजुर्ग को झांसे में लिया गया। फिर झोला जमीन पर रखकर 22 कदम आगे बढ़ने को कहा, और बताया कि सब शुभ होगा। जैसे ही बुजुर्ग ने 22 कदम चले, जालसाज उनका झोला लेकर रफूचक्कर हो गया। जिसमें 11 हजार रुपए और सामान रखा था। पूर्णिया जिले के अमौर निवासी बुजुर्ग ने नगर थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि वे मंगल बाजार में खरीदारी करने कटिहार आए थे। करीब 14 हजार रुपये का सामान खरीदने के बाद वे चौक की ओर लौट रहे थे। इसी दौरान एक अज्ञात व्यक्ति उनके पास आया और बातचीत में उनका नाम और राशि पूछने लगा।

ठग ने बुजुर्ग से 22 कदम आगे बढ़ने को कहा

ठग ने खुद को राशिफल का जानकार बताते हुए बुजुर्ग को झांसे में लिया और कहा कि यदि अगर वो अपना झोला, जिसमें कैश और सामान था जमीन पर रखकर 22 कदम आगे बढ़ेंगे तो उनके लिए बहुत शुभ होगा। झांसे में आकर बुजुर्ग जमीन पर झोला रखकर 22 कदम आगे बढ़ गए। और जब पीछे मुड़कर देखा तो उसना बैग गायब था। उनको 11 हजार की चपत लग चुकी थी। झोला और जालसाज दोनों गायब थे। खुद के ठगे जाने के बाद उन्होने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई।

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ठग की तलाश में पुलिस खंगाल रही सीसीटीवी

मामले की सूचना मिलते ही नगर थाना पुलिस सक्रिय हो गई है। थानाध्यक्ष कुंदन कुमार सिंह ने बताया कि घटना गंभीर है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। जल्द ही आरोपी की पहचान कर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही पुलिस ने बाजार आने वाले लोगों से अपील की है कि किसी भी अनजान व्यक्ति द्वारा नाम, राशि या भविष्य बताने के बहाने दिए गए सुझावों पर भरोसा न करें। ऐसे लोग ठगी के इरादे से भोले-भाले लोगों को निशाना बनाते हैं। ऐसे में सतर्क रहें।

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अनजान लोगों से दूरी बनाने की अपील

वहीं ठगी के शिकार हुए बुजुर्ग ने भी घटना के बाद अफसोस जताते हुए कहा कि काश उन्होंने उस व्यक्ति की बातों में आकर अपना झोला जमीन पर नहीं रखा होता, तो उनके साथ यह घटना नहीं होती। पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि सावधानी ही सुरक्षा है। बाजार में अनजान लोगों से दूरी बनाए रखें और सतर्क रहें। ठगी का ये अनोखा मामला इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है।

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