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बिहार के नवादा में थाने के सामने चौकीदार की चाकू गोदकर हत्या, मची सनसनी; सड़क पर लोगों का हंगामा

Nishant Nandan लाइव हिन्दुस्तान, नवादा
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Nawada Chaukidaar Murder: इस हमले में चौकीदार जितेंद्र पासवान बुरी तरह घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए पटना के अस्पताल में भर्ती कराया गया लेकिन उन्होंने दम तोड़ दिया। इस हत्याकांड को लेकर कुछ मीडिया रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि इसमें बालू माफियाओं का हाथ होने की आशंका है।

बिहार के नवादा में थाने के सामने चौकीदार की चाकू गोदकर हत्या, मची सनसनी; सड़क पर लोगों का हंगामा

Nawada Chaukidaar Murder: बिहार के नवादा जिले में पुलिस थाने के सामने एक चौकीदार की सनसनीखेज हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। इस वारदात से इलाके के लोगों में आक्रोश भी है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, वारदात रविवार की रात करीब 8.30 बजे की है। मृतक चौकीदार का नाम जितेंद्र पासवान बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि जितेद्र पासवान की ड्यूटी खत्म हो गई थी और वो थाने के गेट के पास खड़े थे और तब ही एक हमलावर ने अचानक चाकू से उन्हें गोद दिया।

इस हमले में चौकीदार जितेंद्र पासवान बुरी तरह घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए पटना के अस्पताल में भर्ती कराया गया लेकिन उन्होंने दम तोड़ दिया। इस हत्याकांड को लेकर कुछ मीडिया रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि इसमें बालू माफियाओं का हाथ होने की आशंका है। कहा जा रहा है कि जितेंद्र पासवान ने अवैध बालू लदे वाहन पर कार्रवाई की थी और फिर इसी कार्रवाई के बाद उनकी हत्या हुई है।

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जितेंद्र पासवान तुर्कवन गांव के रहने वाले थे। चौकीदार की मौत से घर में कोहराम मच गया है। हालांकि, इस हत्याकांड को लेकर कुछ अन्य मीडिया रिपोर्ट में यह भी कहा जा रहा है कि इसमें शराब माफियाओं का हाथ हो सकता है। दरअसल चौकीदार जितेंद्र पासवान ने अवैध शराब बिक्री की सूचना पुलिस को दी थी। कहा जा रहा है कि इसी बात से नाराज होकर शराब माफियाओं ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, जितेंद्र पासवान की पत्नी ने कहा है कि करीब छह महीने पहले भी उनके पति को धमकी दी गई थी और इसकी शिकायत भी थाने में लिखित तौर से की गई थी। इधर चौकीदार की हत्या के बाद इलाके में लोग भी आक्रोशित हो गए। गुस्साए लोगों ने पुलिस-प्रशासन के खिलाफ सड़क पर उतरकर रोष जाहिर की है। इस दौरान थाने के कुछ वाहनों को भी निशाना बनाए जाने की सूचना है। बहरहाल अब पुलिस इस पूरे हत्याकांड की गहराई से छानबीन कर रही है।

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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