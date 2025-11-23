Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar Newscharisma of Pradhan Babu in Sonpur fair the most talked about buffalo worth one crore know its speciality
Sonpur Mela: सोनपुर मेले में 'प्रधान बाबू' का जलवा, एक करोड़ के भैंसे की सबसे ज्यादा चर्चा, जानें खासियत

Sonpur Mela: सोनपुर मेले में 'प्रधान बाबू' का जलवा, एक करोड़ के भैंसे की सबसे ज्यादा चर्चा, जानें खासियत

संक्षेप:

बिहार के सोनपुर मेले में इन दिनों एक करोड़ के भैंसे 'प्रधान बाबू' की चर्चा है। भैंसे के मालिक का कहना है कि हर उनकी भैंसे से 20 लाख तक की कमाई होती है। भैंसा 8 फीट लंबा और 5 फीट ऊंचा है। हर दिन 8 लीटर दूध पीता है।

Sun, 23 Nov 2025 06:00 PMsandeep लाइव हिन्दुस्तान, पटना
share Share
Follow Us on

बिहार का सोनपुर मेला एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। इन दिनों मेले में 'प्रधान बाबू' नाम का भैंसा चर्चा में है। जिसकी कीमत मालिक ने 1 करोड़ रुपए लगाई है। इस भैंसे के नाम से लेकर खुराक तक की चर्चा है। बीरबल सिंह बताते हैं कि भैंसे के जन्म के साल ही उनके पिता ब्रह्मदेव सिंह मुखिया बने थे। इसलिए इसका नाम प्रधान बाबू रखा है। भैंसे के सीमन से हर साल 20 लाख से ज्यादा की कमाई होती है। हर दिन भैंसा 8 लीटर दूध पीता है। लोगों ने इसकी कीमत 50 लाख लगाई है, लेकिन मैं एक करोड़ से कम में नहीं बेचूंगा। ये मेरे बेटे जैसा है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मेले में प्रधान बाबू के देखने वालों की भीड़ लगी है। सरसों के तेल से भैंसे की मालिश होती है। काले रंग का भैंसा 38 महीने का हो गया है। भैंसा करीब 8 फीट लंबा और 5 फीट ऊंचा है। बेहद शांत स्वभाव का है। भैंस की जाफराबादी नस्ल मूल रूप से गुजरात की है। इस नस्ल की भैंस अधिक दूध देती है।

भैंसा मालिक ने बताया कि इसकी मां को गुजरात से लेकर आए थे। तब वो गर्भवती थी। हमारे घर में भैसे जन्म हुआ। खाने में भूसा के साथ रोज केला,सेब और काजू खाता है। भैंसा से हर साल करीब 18-20 लाख रुपए कमाते हैं। आपको बता दें सोनपुर मेले में 15 लाख रुपए के राजा और 11 लाख रुपए के सुल्तान घोड़े की भी चर्चा है। 9 नवंबर से 10 दिसंबर तक सोनपुर मेला चलेगा।

बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।