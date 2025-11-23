Sonpur Mela: सोनपुर मेले में 'प्रधान बाबू' का जलवा, एक करोड़ के भैंसे की सबसे ज्यादा चर्चा, जानें खासियत

संक्षेप: बिहार के सोनपुर मेले में इन दिनों एक करोड़ के भैंसे 'प्रधान बाबू' की चर्चा है। भैंसे के मालिक का कहना है कि हर उनकी भैंसे से 20 लाख तक की कमाई होती है। भैंसा 8 फीट लंबा और 5 फीट ऊंचा है। हर दिन 8 लीटर दूध पीता है।

बिहार का सोनपुर मेला एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। इन दिनों मेले में 'प्रधान बाबू' नाम का भैंसा चर्चा में है। जिसकी कीमत मालिक ने 1 करोड़ रुपए लगाई है। इस भैंसे के नाम से लेकर खुराक तक की चर्चा है। बीरबल सिंह बताते हैं कि भैंसे के जन्म के साल ही उनके पिता ब्रह्मदेव सिंह मुखिया बने थे। इसलिए इसका नाम प्रधान बाबू रखा है। भैंसे के सीमन से हर साल 20 लाख से ज्यादा की कमाई होती है। हर दिन भैंसा 8 लीटर दूध पीता है। लोगों ने इसकी कीमत 50 लाख लगाई है, लेकिन मैं एक करोड़ से कम में नहीं बेचूंगा। ये मेरे बेटे जैसा है।

मेले में प्रधान बाबू के देखने वालों की भीड़ लगी है। सरसों के तेल से भैंसे की मालिश होती है। काले रंग का भैंसा 38 महीने का हो गया है। भैंसा करीब 8 फीट लंबा और 5 फीट ऊंचा है। बेहद शांत स्वभाव का है। भैंस की जाफराबादी नस्ल मूल रूप से गुजरात की है। इस नस्ल की भैंस अधिक दूध देती है।