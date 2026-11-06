लालू यादव पर आचार संहिता उल्लंघन केस में चार्ज फ्रेम, आरोपों से मुकरे राजद प्रमुख; 2011 का मामला
लालू यादव को कोर्ट में पेशी के बाद उनपर लगाए गए आरोप का सारांश पढ़कर सुनाया गया। उन्होंने आरोप से इनकार किया। मामला 2001 में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का है।
सीवान, विधि संवाददाता। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की आचार संहिता उल्लंघन गुरुवार को सीवान के एसीजे वन अरविंद कुमार की कोर्ट में पेशी हुई। करीब 11 बजे कोर्ट में पेशी के बाद उनपर लगाए गए आरोप का सारांश पढ़कर सुनाया गया। उन्होंने आरोप से इनकार किया। कोर्ट में पेशी के बाद लालू प्रसाद राजद विधायक ओसामा शाहाब के घर भी गए वहां जाकर उन्होंने दिवंगत सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब से मुलाकात की।
मालूम हो कि लालू प्रसाद यादव के खिलाफ यह मामला वर्ष 2011 के विधानसभा चुनाव से जुड़ा है। उस समय वे केंद्र सरकार में रेल मंत्री थे। आठ अक्टूबर 2011 को वे दरौंदा विधानसभा क्षेत्र से राजद प्रत्याशी परमेश्वर सिंह के पक्ष में चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे। आरोप है कि निषेधाज्ञा लागू रहने के बावजूद बिना अनुमति ध्वनि विस्तारक यंत्र का इस्तेमाल कर सभा और भाषण किया गया था।
इस मामले में तत्कालीन अंचलाधिकारी शंकर महतो ने इसे आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए लालू प्रसाद यादव और प्रत्याशी परमेश्वर सिंह के खिलाफ दरौंदा थाने में कांड संख्या 146/11 दर्ज कराया था। इस मामले की सुनवाई सीवान कोर्ट में चल रही है जिसमें गुरुवार को राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की कोर्ट में पेशी हुई। राजद सुप्रीमो की ओर से अधिवक्ता कामेश्वर तिवारी व धीरेंद्र कुमार ने न्यायालय में आरोप का सारांश हेतु उपस्थिति कराया। अब इस केस में गवाही की प्रक्रिया शुरू होगी।
पेशी के समय राजद के एमएलसी विनोद जायसवाल, विधायक ओसामा शहाब, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी,राजद नेता शैलेंद्र प्रताप, राजद के जिलाध्यक्ष विपिन कुशवाहा समेत राजद के भारी संख्या में कार्यकर्ता और नेता उपस्थित थे। इसके पहले गुरुवार को ही राजद सुप्रीमो पचरुखी के उमेद पैलेस में आकर रातभर ठहरे थे। वहां उनका स्वागत बड़ी संख्या में नेताओं व कार्यकर्ताओं ने रात में और सुबह में पहुंचकर किया।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें