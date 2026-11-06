लालू यादव पर आचार संहिता उल्लंघन केस में चार्ज फ्रेम, आरोपों से मुकरे राजद प्रमुख; 2011 का मामला

लालू यादव को कोर्ट में पेशी के बाद उनपर लगाए गए आरोप का सारांश पढ़कर सुनाया गया। उन्होंने आरोप से इनकार किया। मामला 2001 में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का है।

सीवान, विधि संवाददाता। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की आचार संहिता उल्लंघन गुरुवार को सीवान के एसीजे वन अरविंद कुमार की कोर्ट में पेशी हुई। करीब 11 बजे कोर्ट में पेशी के बाद उनपर लगाए गए आरोप का सारांश पढ़कर सुनाया गया। उन्होंने आरोप से इनकार किया। कोर्ट में पेशी के बाद लालू प्रसाद राजद विधायक ओसामा शाहाब के घर भी गए वहां जाकर उन्होंने दिवंगत सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब से मुलाकात की।

मालूम हो कि लालू प्रसाद यादव के खिलाफ यह मामला वर्ष 2011 के विधानसभा चुनाव से जुड़ा है। उस समय वे केंद्र सरकार में रेल मंत्री थे। आठ अक्टूबर 2011 को वे दरौंदा विधानसभा क्षेत्र से राजद प्रत्याशी परमेश्वर सिंह के पक्ष में चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे। आरोप है कि निषेधाज्ञा लागू रहने के बावजूद बिना अनुमति ध्वनि विस्तारक यंत्र का इस्तेमाल कर सभा और भाषण किया गया था।

इस मामले में तत्कालीन अंचलाधिकारी शंकर महतो ने इसे आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए लालू प्रसाद यादव और प्रत्याशी परमेश्वर सिंह के खिलाफ दरौंदा थाने में कांड संख्या 146/11 दर्ज कराया था। इस मामले की सुनवाई सीवान कोर्ट में चल रही है जिसमें गुरुवार को राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की कोर्ट में पेशी हुई। राजद सुप्रीमो की ओर से अधिवक्ता कामेश्वर तिवारी व धीरेंद्र कुमार ने न्यायालय में आरोप का सारांश हेतु उपस्थिति कराया। अब इस केस में गवाही की प्रक्रिया शुरू होगी।