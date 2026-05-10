खेत में हेलो-हेलो कर लगा रहे थे चारधाम यात्रा के नाम पर चूना, अचानक पहुंच गई पुलिस; फिर...
नालंदा जिले के कतरीसराय में खेत में बैठकर फोन से लोगों को चारधाम यात्रा समेत अन्य धार्मिक पैकेज की बुकिंग के नाम पर चूना लगा रहे 4 साइबर अपराधियों को पकड़ा है।
बिहार के नालंदा जिले में चारधाम यात्रा के नाम पर साइबर फ्रॉड का भंडाफोड़ हुआ है। नालंदा की कतरीसराय थाना पुलिस ने साइबर ठगी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए सुंदरपुर गांव में चार शातिर साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से सात मोबाइल फोन, फर्जी सिम कार्ड और साइबर अपराध से जुड़े कागजात बरामद किए हैं। प्रारंभिक जांच में खुलासा हुआ है कि गिरोह का नेटवर्क बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों तक फैला हुआ है।
राजगीर डीएसपी सुनील कुमार सिंह ने बताया कि गुप्त सूचना पर पुलिस टीम जब गांव के खेतों की ओर पहुंची तो वहां कुछ युवक मोबाइल पर लगातार “हेलो-हेलो” कर लोगों से बातचीत कर रहे थे। संदेह होने पर घेराबंदी कर चारों को मौके से दबोच लिया गया।
गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सुंदरपुर निवासी 19 वर्षीय अंकित कुमार, 24 वर्षीय बॉबी कुमार, 25 वर्षीय सूरज कुमार और 18 वर्षीय अमन कुमार है। सभी कतरीसराय थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं।
जांच में सामने आया कि सभी आरोपी संगठित गिरोह के रूप में काम करते थे। ये लोग अलग-अलग राज्यों के लोगों को फोन कर धार्मिक यात्राओं और पर्यटन पैकेज के नाम पर ठगी करते थे। गिरोह खुद को हिमालयन हेली सर्विस का प्रतिनिधि बताकर चारधाम यात्रा, ऐतिहासिक, पौराणिक और अन्य तीर्थस्थलों के दर्शन कराने का झांसा देता था।
आरोपी हेलिकॉप्टर, बस और ट्रेन बुकिंग का भरोसा देकर पहले कुल यात्रा राशि का 30 प्रतिशत अग्रिम भुगतान ऑनलाइन मंगाते थे। इसके बाद टिकट बुक होने के नाम पर शेष रकम जमा कराने का दबाव बनाया जाता था। पुलिस पूछताछ में गिरफ्तार आरोपियों ने इस तरीके से ठगी में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है।
बरामदगी में 6 स्मार्ट मोबाइल फोन, एक कीपैड मोबाइल फोन, फर्जी सिम कार्ड और साइबर अपराध से संबंधित कई कागजात शामिल हैं। पुलिस का मानना है कि बरामद मोबाइल और दस्तावेजों के आधार पर गिरोह के अन्य सदस्यों तथा विभिन्न राज्यों में फैले नेटवर्क की कड़ियां खुल सकती हैं।
(नालंदा से हिन्दुस्तान संवाददाता की रिपोर्ट)
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
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जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।