Chapra News: युवक ने मित्र को गोली मारकर किया घायल, आरोपी गिरफ्तार
Chapra News: मांझी थाना क्षेत्र के फुलवरिया गांव में एक युवक ने अपने ही दोस्त को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल युवक सूरज कुमार सिंह को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने आरोपी विकास कुमार सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। प्रारंभिक जांच में आरोपी के शराब के नशे में होने की बात सामने आई है।
Chapra News: मांझी थाना क्षेत्र के फुलवरिया गांव की घटना 11 मांझी सीएचसी में शुक्रवार को गोली से घायल युवक को इलाज करते चिकित्सक दाउदपुर (मांझी)। मांझी थाना क्षेत्र के फुलवरिया गांव में शुक्रवार को एक युवक ने कथित तौर पर अपने ही दोस्त को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया।
घटनास्थल पर अफरा-तफरी
घटना के बाद गांव में अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलने पर मांझी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से घायल युवक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, मांझी में भर्ती कराया। प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उसे बेहतर इलाज के लिए छपरा सदर अस्पताल रेफर कर दिया। घायल की पहचान सीवान जिले के असांव थाना क्षेत्र निवासी अजय सिंह के 21 वर्षीय पुत्र सूरज कुमार सिंह के रूप में हुई है। वह ताजपुर स्थित अपने मामा श्याम बहादुर सिंह के यहां रहता है।
दोस्त द्वारा गोली चलाना
पुलिस को दिए फर्दबयान में सूरज ने बताया कि फुलवरिया निवासी उसका दोस्त विकास कुमार सिंह अपने घर में टाइल्स का काम करा रहा था। विकास के कहने पर वह सीमेंट की एक बोरी उसके घर पहुंचाने गया था। सूरज के अनुसार, सीमेंट रखने के बाद दोनों एक कमरे में बैठे थे। इस दौरान विकास ने अचानक पिस्टल निकालकर उसके दाहिने पैर में गोली चला दी। गोली पैर को आर-पार करते हुए निकल गई। घायल होने के बाद स्थानीय लोगों की मदद से उसे अस्पताल पहुंचाया गया।
पुलिस की कार्रवाई
घटना की सूचना पर एसडीपीओ-2 राज कुमार भी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण कर मामले की जानकारी ली। थानाध्यक्ष बिनोद कुमार ने बताया कि त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी विकास कुमार सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रारंभिक जांच में आरोपी के शराब के नशे में होने की बात सामने आई है। घायल के फर्दबयान के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और मामले की सभी पहलुओं से जांच करते हुए आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
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