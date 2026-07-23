Chapra News: सड़क दुर्घटना में युवक गंभीर रूप से घायल
Chapra News: सदर अस्पताल रेफर या जाता है कि तेज रफ्तार और अनियंत्रित बाइक की चपेट में आने से युवक को गंभीर चोटें आईं। दुर्घटना में उसके बाएं पैर का अंगूठा पूरी तरह अलग हो गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो...
Chapra News: सदर अस्पताल रेफर मढ़ौरा। एक संवाददाता मढ़ौरा थाना क्षेत्र के डेहुरी गांव में गुरुवार को सड़क दुर्घटना में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जाता है कि तेज रफ्तार और अनियंत्रित बाइक की चपेट में आने से युवक को गंभीर चोटें आईं। दुर्घटना में उसके बाएं पैर का अंगूठा पूरी तरह अलग हो गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया।
घायल का इलाज
घायल की पहचान अमन कुमार के रूप में हुई है। घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से उसे तत्काल मढ़ौरा अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचाया गया। वहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार कर उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल, छपरा रेफर कर दिया। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मामले की जानकारी जुटाने में लगी है। स्थानीय लोगों ने बताया कि दुर्घटना के बाद बाइक चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस उसकी पहचान और घटना की जांच में जुटी है। वहीं, युवक के परिजनों ने जल्द से जल्द दोषी चालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
चोरी की घटना
मंदिर के दरवाजे का ताला तोड़ चोरी दरियापुर। स्थानीय थाना क्षेत्र के बेला शर्मा टोला देवी मंदिर के दरवाजे का ताला तोड़ कर चोरों ने उसे रखे लाउडस्पीकर,साउंड बॉक्स आदि चुरा लिए। घटना बुधवार की रात्रि की है। गुरुवार की सुबह जब ग्रामीण मंदिर में पूजा करने गए तो उन्हें इसकी जानकारी मिली। इसके बाद काफी संख्या में ग्रामीण वहां जुट गए। ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम मंदिर स्थल पर जाकर जांच पड़ताल की। ज्ञात हो कि इस मंदिर में पूर्व में भी चोरी की घटना हो चुकी है। स्थानीय लोग मंदिर से लाउडस्पीकर की चोरी से काफी दुखी व आक्रोशित हैं।
सामान्य प्रश्न
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