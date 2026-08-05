Chapra News: विद्यालयों में सक्रिय हुए निर्वाचन साक्षरता क्लब

Chapra News: युवा पेज लीड छात्राएं छपरा, नगर प्रतिनिधि। आगामी चुनावों के मद्देनजर जिले में मतदाता जागरूकता को मजबूत बनाने और नई पीढ़ी में लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करने के उद्देश्य से सारण के विद्यालयों में...

Chapra News: युवा पेज लीड छात्रों को लोकतंत्र और मतदान का पढ़ाया गया पाठ विश्वेश्वर सेमिनरी व मिश्री लाल साह आर्य कन्या उच्च विद्यालय में उन्मुखीकरण कार्यक्रम नए ईएलसी एम्बेसडर चुने गए फोटो 15 बुधवार को स्कूल में आयोजित उन्मुखीकरण कार्यक्रम में शामिल छात्र-छात्राएं छपरा, नगर प्रतिनिधि। आगामी चुनावों के मद्देनजर जिले में मतदाता जागरूकता को मजबूत बनाने और नई पीढ़ी में लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करने के उद्देश्य से सारण के विद्यालयों में निर्वाचन साक्षरता क्लब (ईएलसी) को सक्रिय करने का अभियान तेज कर दिया गया है।

कार्यक्रम का उद्देश्य जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव की पहल पर बुधवार को शहर के विश्वेश्वर सेमिनरी तथा मिश्री लाल साह आर्य कन्या उच्च विद्यालय में निर्वाचन साक्षरता क्लब के उन्मुखीकरण कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम में विद्यार्थियों को मतदान के अधिकार, निर्वाचन प्रक्रिया और जिम्मेदार नागरिक की भूमिका से अवगत कराया गया। उप निर्वाचन पदाधिकारी जावेद एकबाल ने बताया कि जिला स्तर पर गठित मास्टर प्रशिक्षकों की टीम लगातार विद्यालयों का भ्रमण कर निर्वाचन साक्षरता क्लब की बैठकों का आयोजन कर रही है। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य विद्यार्थियों में लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रति विश्वास बढ़ाना, चुनाव प्रक्रिया की जानकारी देना तथा भविष्य के जागरूक और जिम्मेदार मतदाता तैयार करना है।

मतदान का महत्व कार्यक्रम के दौरान मास्टर प्रशिक्षकों ने विद्यार्थियों को मतदान के संवैधानिक अधिकार, मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने की प्रक्रिया, स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव के महत्व तथा लोकतंत्र में प्रत्येक मत की भूमिका के बारे में विस्तार से जानकारी दी। साथ ही विद्यार्थियों को यह भी बताया गया कि मतदान केवल अधिकार ही नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक का महत्वपूर्ण दायित्व भी है। विभिन्न गतिविधियों का आयोजन उन्मुखीकरण कार्यक्रम को रोचक और सहभागितापूर्ण बनाने के लिए संवादात्मक सत्र, प्रश्नोत्तरी, समूह चर्चा और विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया। विद्यार्थियों ने चुनाव प्रक्रिया, मतदाता पंजीकरण, ईवीएम, मतदान प्रतिशत और लोकतांत्रिक व्यवस्था से जुड़े कई सवाल पूछे, जिनका मास्टर प्रशिक्षकों ने विस्तार से उत्तर दिया। प्रशिक्षकों ने छात्रों को अपने परिवार और आसपास के लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करने का भी संदेश दिया।

नए एम्बेसडर का चयन वक्ताओं ने कहा कि निर्वाचन साक्षरता क्लब का उद्देश्य केवल चुनाव संबंधी जानकारी देना नहीं, बल्कि विद्यार्थियों में लोकतांत्रिक सोच, सामाजिक उत्तरदायित्व और सक्रिय नागरिकता की भावना विकसित करना भी है। विद्यालय स्तर पर ऐसे कार्यक्रम भविष्य में जागरूक मतदाताओं की नई पीढ़ी तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। विश्वेश्वर सेमिनरी में नोडल शिक्षक सुनील कुमार राम तथा संयोजक शिक्षक धनंजय कुमार के नेतृत्व में नए ईएलसी एम्बेसडरों का चयन किया गया। बालक वर्ग में रवि कुमार और अली राजा, जबकि बालिका वर्ग में सिद्धि जायसवाल और सागरिका कुमारी को ईएलसी एम्बेसडर चुना गया। मिश्री लाल साह आर्य कन्या उच्च विद्यालय में प्रधान शिक्षक अनिल कुमार मिश्र के संरक्षण तथा नोडल शिक्षक राहुल कुमार गुप्ता एवं समन्वयक अमृता कुमारी के सहयोग से अंचल कुमारी और अनुराधा कुमारी को विद्यालय का नया ईएलसी एम्बेसडर बनाया गया। चयनित एम्बेसडर विद्यालय में निर्वाचन संबंधी जागरूकता गतिविधियों का नेतृत्व करेंगे और अन्य विद्यार्थियों को मतदान के प्रति प्रेरित करेंगे।