Chapra News: करंट की चपेट में आने से युवक की मौत, परिवार में मचा कोहराम

Chapra News: इसुआपुर, एक संवाददाता। स्थानीय थाना क्षेत्र के आतानगर गांव में शनिवार की सुबह करंट की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान उसी गांव के ड्राइवर विजय सिंह के 22 वर्षीय अविवाहित पुत्र अभिनंदन कुमार उर्फ लालू के रूप में हुई है। स्वजनों के अनुसार, किसी कार्य के दौरान वह अचानक बिजली की चपेट में आ गया। घटना के बाद स्वजन उसे तत्काल एक निजी अस्पताल ले गए।जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए सदर अस्पताल, छपरा रेफर कर दिया गया। वहां चिकित्सकों ने जांचोपरांत उसे मृत घोषित कर दिया। युवक की असामयिक मौत से पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। घटना के बाद स्वजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। वहीं गांव में शोक व्याप्त है。

22 वर्षों से फरार लाल वारंटी गिरफ्तार

परसा, एक संवाददाता। स्थानीय पुलिस ने थाना क्षेत्र के बनकेरवा गांव से 22 वर्षों से फरार चल रहे एक लाल वारंटी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। गिरफ्तार आरोपित की पहचान बनकेरवा निवासी अवधेश राय के रूप में हुई है।थानाध्यक्ष ओमप्रकाश ने बताया कि पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए आरोपित को उसके घर से गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी कर शनिवार की दोपहर बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस के अनुसार, अवधेश राय पूर्व की कई घटनाओं में आरोपित रहा है और लंबे समय से न्यायालय से फरार चल रहा था। उसके विरुद्ध न्यायालय से लाल वारंट जारी किया गया था। बताया गया कि न्यायालय के पूर्व में जारी आदेश के आधार पर आरोपित के घर की कुर्की की कार्रवाई भी की जा चुकी थी। इसके बावजूद वह करीब 22 वर्षों से पुलिस की गिरफ्त से बाहर था। लंबे समय से फरार चल रहे वारंटी की गिरफ्तारी को पुलिस की महत्वपूर्ण कार्रवाई माना जा रहा है।