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Chapra News: ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत, जांच में जुटी पुलिस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, छपरा
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Chapra News: बनवार ढाला के समीप ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। मृतक 27 वर्षीय प्रमोद प्रसाद की पहचान हुई है। रेलवे ट्रैक निरीक्षण के दौरान शव मिलने की जानकारी मिली। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच शुरू कर दी है। पारिवारिक सदस्यों में शोक की लहर है।

Chapra News: ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत, जांच में जुटी पुलिस

Chapra News: 10 बनवार ढाला के समीप बुधवार को रेल ट्रैक पर जांच-पड़ताल करती पुलिस एवं मौजूद स्थानीय लोग दाउदपुर (मांझी)। छपरा-सीवान रेलखंड पर बनवार ढाला के समीप मंगलवार की देर रात ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। घटना की जानकारी बुधवार तड़के उस समय हुई, जब रेलवे का की-मैन नियमित ट्रैक निरीक्षण के दौरान विद्युत पोल संख्या 342/7 के पास अप लाइन पर एक युवक का शव पड़ा देखा। उसने तत्काल स्टेशन मास्टर को सूचना दी, जिसके बाद रेल पुलिस और दाउदपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची तथा शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल, छपरा भेज दिया।

बाद में मृतक की पहचान कोपा थाना क्षेत्र के कुमना गांव निवासी प्रमोद प्रसाद (27) के रूप में हुई। वह सोनेलाल प्रसाद उर्फ भूट्टू प्रसाद के पुत्र थे। सूचना मिलने पर परिजन दाउदपुर थाना पहुंचे और आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद पोस्टमार्टम उपरांत शव उन्हें सौंप दिया गया। युवक की मौत से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। यह पता लगाया जा रहा है कि युवक दुर्घटनावश ट्रेन की चपेट में आया या घटना के पीछे कोई अन्य कारण है।

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