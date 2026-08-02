Chapra News: शराब के नशे में हंगामा कर रहा युवक गिरफ्तार
Chapra News: एकमा थाना पुलिस ने पूर्वी ढाला मोड़ के पास शराब के नशे में धुत एक युवक को गिरफ्तार किया। युवक ने पुलिस को देखकर भागने की कोशिश की, लेकिन उसे पकड़ लिया गया। उसकी पहचान दीपक कुमार के रूप में हुई। शराब सेवन की पुष्टि होने पर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
Chapra News: एकमा। एकमा थाना पुलिस ने पूर्वी ढाला मोड़ के पास शराब के नशे में हंगामा कर रहे एक युवक को गिरफ्तार किया। पुलिस को देखकर वह भागने लगा, लेकिन पीछा कर उसे दबोच लिया गया। उसकी पहचान रसूलपुर थाना क्षेत्र के चनचौरा बाजार निवासी दीपक कुमार के रूप में हुई। ब्रेथ एनालाइजर जांच में शराब सेवन की पुष्टि होने पर उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।
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