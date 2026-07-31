Chapra News: दुकान से लौट रही युवती के साथ दुर्व्यवहार
Chapra News: दरियापुर के एक गांव में एक युवक ने युवती के साथ छेड़खानी की। घटना के समय, युवती दुकान से सर्फ खरीदकर लौट रही थी, तभी युवक ने उसे पकड़ लिया। युवती के शोर मचाने पर आरोपी फरार हो गया। पीड़िता ने थाने में आरोपी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
Chapra News: दरियापुर। डेरनी थाना क्षेत्र के एक गांव की युवती के साथ एक युवक ने गुरुवार की शाम छेड़खानी की। युवती के शोर मचाने पर आरोपित फरार हो गया। जानकारी के अनुसार, युवती अपने घर से गांव की एक दुकान पर सर्फ खरीदने गई थी। इस दौरान आरोपित युवक उसका पीछा करने लगा। जब युवती सर्फ खरीदकर घर लौट रही थी, तभी युवक ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसके साथ छेड़खानी करने लगा। आरोप है कि उसने युवती को घसीटकर दूसरी जगह ले जाने का भी प्रयास किया। युवती के शोर मचाने पर आरोपित मौके से फरार हो गया। इस संबंध में पीड़िता ने आरोपित युवक के विरुद्ध थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है।
पुलिस मामले की जांच कर रही है।
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