Chapra News: माधोपुर के युवाओं ने सड़क की मरम्मत की शुरू
Chapra News: रसूलपुर के माधोपुर गांव में युवाओं ने सड़क मरम्मत और पानी निकासी का काम शुरू किया। यह कार्य आपके अखबार हिन्दुस्तान में छपी खबर के बाद किया गया। समाजसेवी प्रिंस राय ने खर्च वहन कर कार्य शुरू कराया, जिससे बच्चों को स्कूल जाने में आसानी होगी। पूर्व मुखिया विजय उपाध्याय ने भी नाले को खोलने का कार्य किया।
Chapra News: 4 - रसूलपुर थाना की चनचौरा पंचायत के माधोपुर गांव में हो रहा मरम्मत कार्य हिन्दुस्तान असर रसूलपुर। थाना क्षेत्र की चनचौरा पंचायत के माधोपुर गांव के वार्ड 11 में सड़क मरम्मत और पानी निकासी का कार्य गुरुवार को युवाओं ने शुरू कर दिया। आपके अपने अखबार हिन्दुस्तान में सड़क की बदहाली पर 22 जुलाई को प्रमुखता से छपी खबर का युवाओं ने खुद संज्ञान लिया।
युवाओं की सक्रियता
पहले गांव के ह्वाट्सएप ग्रुप पर छपी खबर की कटिंग डाल युवाओं ने चर्चा की फिर दोपहर होते ही उजला बालू गिराने का काम शुरू कर दिया गया। मरम्मत कार्य में जूटे अमित राय, हेमंत राय, उधो राय आदि ने बताया कि गांव के युवा समाजसेवी व त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में चंचौरा के प्रथम मुखिया रहे स्व विक्रमा राय के पौत्र प्रिंस राय ने मिट्टी, बालू व राबिश का ख़र्च खुद वहन कर काम शुरू कराया।
पूर्व मुखिया का योगदान
वहीं खबर का संज्ञान लेते पूर्व मुखिया विजय उपाध्याय ने भी इस समस्या को लेकर सड़क किनारे बसे ग्रामीणों से बात की और बंद नाले को स्कूली बच्चों के हित में खुलवाने का कार्य किया। नाला खुलने और सड़क की मरम्मत पर गांव के उत्क्रमित हाईस्कूल के शिक्षकों ने ग्रामीण युवाओं की प्रशंसा की और कहा कि अब बच्चे सहजता पूर्वक स्कूल आ जा सकेंगे। मालूम हो कि आप के अपने हिंदुस्तान अख़बार ने 'सड़क की बदहाली से स्कूली बच्चे परेशान' शीर्षक से खबर प्रकाशित की थी。
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