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Chapra News: गांव की चौपाल में गूंजे माताओं के सवाल, वैज्ञानिक जवाबों ने तोड़े स्तनपान से जुड़े मिथक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, छपरा
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Chapra News: छपरा, हमारे संवाददाता। विश्व स्तनपान सप्ताह पर आयोजित बैठक में महिलाओं ने स्तनपान से जुड़े मिथकों पर सवाल उठाए। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने इन शंकाओं का समाधान किया, जबकि सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों ने नवजात को मां का दूध देने के महत्व पर जोर दिया। महिलाओं ने मिथकों को दूर करने का संकल्प लिया।

Chapra News: गांव की चौपाल में गूंजे माताओं के सवाल, वैज्ञानिक जवाबों ने तोड़े स्तनपान से जुड़े मिथक

Chapra News: छपरा, हमारे संवाददाता। विश्व स्तनपान सप्ताह के अवसर पर रविवार को सारण जिले के रिविलगंज प्रखंड के ढेल्हारी और नटवर सेमरिया गांव में आयोजित सामुदायिक बैठक में महिलाओं ने स्तनपान से जुड़े वर्षों पुराने मिथकों पर खुलकर सवाल पूछे।

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बैठक का उद्देश्य

स्वास्थ्य विभाग की टीम ने वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर उनकी शंकाओं का समाधान किया। बैठक में पुरुषों ने भी भाग लेकर मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य पर चर्चा की। सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (सीएचओ) वंदना पाल ने बताया कि जन्म के पहले घंटे के भीतर नवजात को मां का गाढ़ा पीला दूध (कोलोस्ट्रम) अवश्य पिलाना चाहिए, क्योंकि यह बच्चे का पहला प्राकृतिक टीका है और संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करता है।

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महिलाओं के प्रश्न

उन्होंने कहा कि जन्म से छह माह तक शिशु को केवल मां का दूध ही देना चाहिए। इस दौरान पानी, शहद, घुट्टी या अन्य कोई खाद्य पदार्थ देने की जरूरत नहीं होती। बैठक में महिलाओं ने जुड़वा बच्चों के लिए दूध की पर्याप्तता, सर्दी-खांसी के दौरान स्तनपान, सीजेरियन प्रसव के बाद दूध पिलाने और बैंगन, कटहल या मछली खाने से दूध खराब होने जैसी धरणाओं पर सवाल उठाए।

स्वास्थ्यकर्मियों का स्पष्टीकरण

स्वास्थ्यकर्मियों ने स्पष्ट किया कि इन मान्यताओं का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। उन्होंने बताया कि जितनी बार बच्चा स्तनपान करता है, उतना ही अधिक दूध बनने की प्रक्रिया सक्रिय होती है और अधिकांश मामलों में जुड़वा बच्चों के लिए भी मां का दूध पर्याप्त होता है। बैठक में जीविका की सीएम प्रीति कुमारी, बीके विधा शंकर प्रसाद, एएनएम मीना, सीफार के रीजनल प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर गनपत आर्यन एयर प्रोग्राम एसोसिएट कृष्णा सिंह मौजूद रहे।

महिलाओं का संकल्प

दो धात्री महिलाओं ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि जन्म के तुरंत बाद से नियमित स्तनपान कराने के कारण उनके बच्चों का स्वास्थ्य बेहतर रहा। कार्यक्रम के अंत में महिलाओं ने गांव में स्तनपान से जुड़े मिथकों को दूर करने और अन्य गर्भवती व धात्री महिलाओं को सही जानकारी देने का संकल्प लिया。

सामान्य पूछे जाने वाले प्रश्न

महिलाओं ने बैठक में क्या सवाल उठाए?
महिलाओं ने जुड़वा बच्चों के लिए दूध की पर्याप्तता, सर्दी-खांसी के दौरान स्तनपान, सीजेरियन प्रसव के बाद दूध पिलाने और अन्य मिथकों पर सवाल उठाए।
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