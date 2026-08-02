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Chapra News: तिलक प्रभात शाखा का गुरुदक्षिणा उत्सव संपन्न

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, छपरा
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Chapra News: गुरुदक्षिणा उत्सव छपरा में आयोजित किया गया। स्वयंसेवकों ने भगवा ध्वज का पूजन कर गुरुदक्षिणा समर्पित की। मुख्य वक्ता राहुल मेहता ने भारतीय संस्कृति में गुरु के महत्व पर प्रकाश डाला। प्रधानमंत्री मोदी का नशामुक्ति अभियान पर संबोधन भी सुनाया गया। शांति समिति की बैठक के जरिए धार्मिक आयोजनों को शांतिपूर्ण संपन्न कराने की अपील की गई।

Chapra News: तिलक प्रभात शाखा का गुरुदक्षिणा उत्सव संपन्न

Chapra News: स्वयंसेवकों ने भगवा ध्वज को अर्पित की गुरुदक्षिणा छपरा, एक संवाददाता। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तिलक प्रभात शाखा की ओर से रविवार को शहर के शिवशंकर पैलेस में गुरुदक्षिणा उत्सव आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मौना वानगंज, दालदली बाजार और मौना मुहल्ला क्षेत्र के स्वयंसेवकों ने भाग लेकर भगवा ध्वज का पूजन कर गुरुदक्षिणा समर्पित किया।

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कार्यक्रम का उद्देश्य

मुख्य वक्ता संघ के स्वयंसेवक और बजरंग दल नेता राहुल मेहता ने कहा कि भारतीय संस्कृति में गुरु का स्थान सर्वोच्च है। उन्होंने कहा कि संघ में भगवा ध्वज को गुरु माना गया है, जो त्याग, समर्पण, चरित्र निर्माण और राष्ट्रसेवा की प्रेरणा देता है। कार्यक्रम में मारुति करुणाकर ने एकल गीत प्रस्तुत किया जबकि आनंद जी राय ने प्रार्थना वाचन किया। मौके पर सुरेश प्रसाद श्रीवास्तव, रामेश्वर राय, जटी विश्वनाथ मिश्र, रजनीश सुधाकर, सत्यप्रकाश मिश्र, डॉ. श्यामल कुमार मिश्र, प्रेमजीत चौरसिया, विकास मोदी, शिवांश, रोहित मिश्रा सहित कई स्वयंसेवक उपस्थित रहे।

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नशामुक्ति अभियान

पीएम मोदी का नशामुक्ति संदेश लाइव प्रसारित तरैया। प्रखंड कार्यालय सभागार में रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नशामुक्ति अभियान पर लाइव संबोधन सुना गया। प्रधानमंत्री ने सामाजिक व धार्मिक संगठनों से अगले 100 माह तक नशामुक्ति अभियान चलाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में बीडीओ विभु विवेक, प्रभारी सीओ अजय कुमार सहित जनप्रतिनिधि और विभिन्न पंचायतों के मुखिया उपस्थित रहे।

शांति समिति की बैठक

चेहल्लुम व श्रावणी पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक तरैया, एक संवाददाता। चेहल्लुम और श्रावणी पूजा को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से रविवार को तरैया थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता थानाध्यक्ष धीरज कुमार ने की। इसमें जनप्रतिनिधियों, पंचायत प्रतिनिधियों, पैक्स अध्यक्षों, पूर्व मुखिया, पूर्व सरपंच और गणमान्य लोगों ने भाग लिया। थानाध्यक्ष ने सभी से आपसी सौहार्द बनाए रखते हुए प्रशासन का सहयोग करने की अपील की।

सामान्य प्रश्न

गुरुदक्षिणा उत्सव कब आयोजित किया गया?
गुरुदक्षिणा उत्सव रविवार को छपरा के शिवशंकर पैलेस में आयोजित किया गया।
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