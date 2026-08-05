Chapra News: जमीन के विवाद में दो पक्ष भिड़े, पूर्व मुखिया समेत डेढ़ दर्जन घायल

Chapra News: पूर्व मुखिया ने 13 नामजद एवं 10 अज्ञात को किया आरोपितहिंसक रूप ले लिया। दो पक्षों के बीच हुई मारपीट में पूर्व मुखिया राजदेव यादव समेत करीब डेढ़ दर्जन लोग घायल हो गए। घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से...

Chapra News: पूर्व मुखिया ने 13 नामजद एवं 10 अज्ञात को किया आरोपित दाउदपुर थाना क्षेत्र की शीतलपुर पंचायत अंतर्गत सरखेलपार गांव में मारपीट दाउदपुर (मांझी)। दाउदपुर थाना क्षेत्र की शीतलपुर पंचायत अंतर्गत सरखेलपार गांव में मंगलवार की देर शाम जमीन के विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। दो पक्षों के बीच हुई मारपीट में पूर्व मुखिया राजदेव यादव समेत करीब डेढ़ दर्जन लोग घायल हो गए।

घायलों का उपचार घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, एकमा पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से घायल कई लोगों को बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल, छपरा रेफर कर दिया गया। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल बना रहा। घटना को लेकर पूर्व मुखिया राजदेव यादव ने दाउदपुर थाने में आवेदन देकर 13 नामजद एवं 10 अज्ञात लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है।

हमले का विवरण आवेदन में आरोप लगाया गया है कि वह अपने दरवाजे पर बैठे थे। इसी दौरान चल रहे भूमि विवाद के बीच आरोपित पक्ष के लोग करीब दस मोटरसाइकिलों पर सवार होकर पहुंचे और लाठी-डंडा, फरसा, भाला तथा ईंट-पत्थर से हमला कर दिया। इस हमले में राजदेव यादव, सचिन यादव, जितेंद्र यादव, संतोष यादव, संगीता देवी, कमलेश्वर यादव और सोमनाथ यादव सहित कई लोग घायल हो गए।

पुलिस की कार्रवाई शिकायत में यह भी कहा गया है कि अफरातफरी के दौरान हमलावरों की दो मोटरसाइकिल घटनास्थल पर ही छूट गईं। सूचना मिलते ही दाउदपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। थानाध्यक्ष निर्भय कुमार ने बताया कि एक पक्ष से आवेदन प्राप्त हुआ है। प्रथम दृष्टा मामला भूमि विवाद से जुड़ा प्रतीत होता है। पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है तथा जांच के बाद आगे की विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।