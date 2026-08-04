Chapra News: पूर्व रंजिश में मारपीट, दो घायल

Chapra News: तरैया । थाना क्षेत्र के विभिन्न गांवों में पूर्व रंजिश को लेकर हुई मारपीट की अलग-अलग घटनाओं में दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। संकट और दुख में केवल ईश्वर ही सहारा हैं : प्रिया प्रियदर्शिनी तरैया ।...

Chapra News: तरैया । थाना क्षेत्र के विभिन्न गांवों में पूर्व रंजिश को लेकर हुई मारपीट की अलग-अलग घटनाओं में दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में नेवारी गांव के कैलाश सिंह तथा तरैया के मो. अजीम शामिल हैं। दोनों का इलाज रेफरल अस्पताल में चल रहा है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

संकट और दुख में केवल ईश्वर ही सहारा हैं : प्रिया प्रियदर्शिनी तरैया । उसरी गांव में आयोजित शिवलिंग प्राण-प्रतिष्ठा सह महायज्ञ के समापन अवसर पर बनारस से आईं प्रवचनकर्ता प्रिया प्रियदर्शिनी ने कहा कि संकट और दुख की घड़ी में केवल ईश्वर ही मनुष्य का सच्चा सहारा होते हैं। उन्होंने कहा कि मनुष्य को सदैव भगवान की कथा सुननी चाहिए। भगवान शिव ने माता पार्वती को अमर कथा सुनाकर मानव जीवन को धर्म और भक्ति का संदेश दिया था। इस अवसर पर पूर्व राजद प्रत्याशी शैलेन्द्र प्रताप सिंह, अमरनाथ सिंह, पूर्व मुखिया बीरबहादुर राय, मुखिया सुशील कुमार सिंह, पूर्व बीडीसी साबिर हुसैन, बीडीसी विश्वकर्मा शर्मा एवं झुनझुन प्रसाद सहित अन्य लोग उपस्थित थे।

जनसुराज कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न तरैया । बांकीपुर विधानसभा सीट पर जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर की जीत पर तरैया में पार्टी कार्यकर्ताओं ने खुशी जताई। कार्यकर्ताओं ने एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत का जश्न मनाया। इस मौके पर पूर्व मुखिया संजीव कुमार सिंह, बीडीसी प्रतिनिधि आनंद मोहन सिंह उर्फ गार्ड साहब, सत्येंद्र सहनी, पूर्व बीडीसी भोला खान, राजेश बिंद सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे।

बारिश से तरैया बाजार में जलजमाव, राहगीरों की बढ़ी परेशानी तरैया । लगातार बारिश के कारण तरैया बाजार में एसएच-73 पर व्यापक जलजमाव हो गया है। नहर से मशरक मोड़ तक सड़क पर पानी जमा रहने से लोगों और वाहनों की आवाजाही प्रभावित हो रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क के दोनों ओर अतिक्रमण तथा जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण पानी नहीं निकल पा रहा है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि शीघ्र निकासी नहीं होने पर संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। लोगों ने गैस एजेंसी से तरैया नहर पुल तक सड़क किनारे नाला निर्माण की मांग की है। गवंदरी गांव में भी एसएच-73 पर जलजमाव से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

नरायणपुर पंचायत में आज लगेगा सहयोग शिविर तरैया । प्रखंड की नरायणपुर पंचायत में बुधवार को पंचायत भवन परिसर में सहयोग शिविर का आयोजन किया जाएगा। प्रखंड विकास पदाधिकारी विभु विवेक ने बताया कि शिविर में विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहेंगे तथा प्राप्त आवेदनों का यथासंभव मौके पर ही निष्पादन किया जाएगा।