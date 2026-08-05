Chapra News: कुल्हाड़ी से हमला कर किया घायल, छह नामजद

Chapra News: तरैया में विवाद के चलते एक व्यक्ति पर कुल्हाड़ी से हमला हुआ। प्राथमिकी दर्ज कराई गई है जिसमें 6 लोगों को नामजद आरोपित बनाया गया है। इसके अलावा, महिला से बदसलूकी का विरोध करने पर भी मारपीट की गई। अन्य घटनाओं में चोरी के दौरान हमला, साइबर ठगी और युवती का अपहरण शामिल हैं।

Chapra News: तरैया। थाना क्षेत्र के पंचभिंडा गांव में पूर्व विवाद को लेकर एक व्यक्ति पर कुल्हाड़ी से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। इस संबंध में घायल अच्छे लाल राउत ने बुधवार को स्थानीय थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। प्राथमिकी में शोभा देवी, रितु कुमारी, प्रीति कुमारी, अंजली कुमारी, छठी कुमारी एवं पूनम देवी को नामजद आरोपित बनाया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।

महिला से बदसलूकी का विरोध करने पर मारपीट मारपीट का मामला सामने आया है। आरोप है कि लोहे की रॉड से हमला कर महिला को गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। इस संबंध में पीड़िता मनिता देवी ने बुधवार को स्थानीय थाने में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए संतोष सिंह एवं शनि कुमार को नामजद आरोपित बनाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

चोरी के दौरान गृहस्वामी पर हमला तरैया। थाना क्षेत्र के गुनराजपुर गांव में चोरी के दौरान गृहस्वामी पर हमला करने का मामला प्रकाश में आया है। पीड़ित विदेशी राय ने थाने में दर्ज कराई प्राथमिकी में बताया है कि 25 जुलाई की रात घर में चोरी करने घुसे चोरों को पकड़ने का प्रयास करने पर उन लोगों ने लोहे की रॉड से हमला कर उन्हें घायल कर दिया। मामले में अभिषेक कुमार, उमेश राय, संतोष राय, बलिस्टर राय, राजा राय तथा एक अज्ञात व्यक्ति को आरोपित बनाया गया है। पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच कर रही है।

कस्टमर केयर के नाम पर 69 हजार रुपये की साइबर ठगी तरैया। थाना क्षेत्र के भटगाई गांव के एक युवक से कस्टमर केयर के नाम पर साइबर ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ित रवि रंजन मिश्रा ने बताया कि शिकायत दर्ज कराने के दौरान उन्हें एक नया मोबाइल नंबर दिया गया। इसके बाद ठगों ने चार अलग-अलग ट्रांजेक्शन में उनके खाते से 69 हजार रुपये निकाल लिए। पीड़ित की शिकायत पर बुधवार को स्थानीय थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस साइबर ठगी के मामले की जांच कर रही है।

स्नैपचैट पर दोस्ती के बाद युवती के अपहरण का आरोप तरैया। थाना क्षेत्र के एक गांव की युवती के अपहरण का मामला सामने आया है। पीड़िता की मां ने स्थानीय थाने में दर्ज कराई प्राथमिकी में आरोप लगाया है कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज निवासी रतन कुमार ने स्नैपचैट के माध्यम से युवती से दोस्ती की और बाद में उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया। मामले में रतन कुमार को नामजद आरोपित बनाया गया है। पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर युवती की बरामदगी और मामले की जांच में जुट गई है।