Chapra News: पारिवारिक विवाद सुलझाने बैठी पंचायत के दौरान मारपीट व चाकूबाजी

Chapra News: मढ़ौरा थाना क्षेत्र के नौतन बहेड़ागाछी में एक पारिवारिक विवाद सुलझाने के लिए बुलाई गई पंचायत हिंसक झड़प में बदल गई। इसमें बेटे और बेटी के पक्ष के बीच मारपीट हुई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है।

Chapra News: बहू और सास ने एक-दूसरे पर दर्ज कराई प्राथमिकी, दोनों पक्षों से 11 लोग नामजद मढ़ौरा। एक संवाददाता मढ़ौरा थाना क्षेत्र के नौतन बहेड़ागाछी में पारिवारिक विवाद सुलझाने के लिए बुलाई गई पंचायत सोमवार को हिंसक झड़प में बदल गई।

पंचायत में हिंसा लड़का और लड़की पक्ष के बीच विवाद बढ़ने पर मारपीट व चाकूबाजी की घटना हुई, जिसमें दोनों पक्ष के कई लोग घायल हो गए। सभी घायलों का उपचार अनुमंडलीय अस्पताल में कराया गया। मामले में बहू और सास ने एक-दूसरे के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है।

प्राथमिकी का विवरण दोनों पक्षों की ओर से कुल 11 लोगों को नामजद किया गया है। प्रथम पक्ष की सुरजीत कुमार सिंह की पत्नी पूजा कुमारी ने आरोप लगाया है कि पति द्वारा मायके छोड़ देने के बाद विदाई को लेकर पंचायत बुलाई गई थी। पंचायत के दौरान पति, ससुर मनोज सिंह, सास किरण देवी तथा चाचा प्रवीण सिंह ने पांच लाख रुपये और बुलेट बाइक की मांग की। विरोध करने पर उनके साथ मारपीट की गई तथा बीच-बचाव करने पहुंचे मायके पक्ष के लोगों को भी पीटा गया। आरोप है कि झड़प के दौरान गले की सोने की चेन और कान की बाली भी छीन ली गई।

दूसरे पक्ष का आरोप वहीं, दूसरे पक्ष से किरण देवी ने दर्ज प्राथमिकी में आरोप लगाया है कि लड़की पक्ष ने समझौते के लिए 10 लाख रुपये की मांग की और झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी। पंचायत समाप्त होने के बाद पूजा देवी व अन्य सात लोगों ने मारपीट व चाकूबाजी की, जिसमें वह और उनके देवर घायल हो गए। पुलिस ने दोनों प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।