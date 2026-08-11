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Chapra News: मारपीट कर दुकान के गल्ले से 50 हजार रुपये निकालने का आरोप, चार नामजद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, छपरा
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Chapra News: तरैया के सरेया रत्नाकर गांव में हुए विवाद में चार लोगों ने दुकान में घुसकर मारपीट की और 50 हजार रुपये चुराए। दूसरी घटना में गलिमापुर गांव में एक महिला को घायल किया गया। पुलिस ने दोनों घटनाओं की प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की है।

Chapra News: मारपीट कर दुकान के गल्ले से 50 हजार रुपये निकालने का आरोप, चार नामजद

Chapra News: तरैया। थाना क्षेत्र के सरेया रत्नाकर गांव में पूर्व के विवाद को लेकर दुकान में घुसकर मारपीट करने और गल्ले से 50 हजार रुपये निकालकर फरार होने का मामला सामने आया है। इस संबंध में गांव निवासी बीर बहादुर सिंह ने तरैया थाने में मंगलवार को प्राथमिकी दर्ज कराई है। इसमें अशोक सिंह, सुबोध सिंह, सुमित सिंह और अभिषेक कुमार को नामजद किया गया है। प्राथमिकी में बीर बहादुर सिंह ने बताया है कि वह अपनी दुकान पर काम कर रहे थे।

मारपीट का विवरण

इस दौरान पूर्व के विवाद को लेकर चारों आरोपित रॉड और डंडा लेकर दुकान पर पहुंचे और उनके साथ मारपीट करने लगे। आरोप है कि मारपीट के दौरान आरोपितों ने दुकान के गल्ले से 50 हजार रुपये निकाल लिए और मौके से फरार हो गए। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर मामले की मारपीट कर महिला को किया घायल, चार नामजद तरैया। थाना क्षेत्र के गलिमापुर गांव में एक महिला को मारपीट कर घायल करने का मामला सामने आया है। इस संबंध में घायल कुंती देवी ने गांव के आकाश कुमार, गुड़िया मांझी, कपिल देव मांझी और खुशबू कुमारी के विरुद्ध तरैया थाने में मंगलवार को प्राथमिकी दर्ज कराई है।

महिला पर हमला

प्राथमिकी में कुंती देवी ने आरोप लगाया है कि उक्त सभी आरोपितों ने उनके साथ गाली-गलौज करते हुए मारपीट की, जिससे वह घायल हो गईं। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है。

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

तरैया में क्या घटनाएँ हुईं?
तरैया में दो घटनाएँ हुई हैं जिसमें एक महिला को मारपीट कर घायल किया गया और एक दुकान में घुसकर 50 हजार रुपये चुराने का मामला सामने आया।
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