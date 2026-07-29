Chapra News: भूमि विवाद में मारपीट, दो गंभीर रूप से घायल

Chapra News: तरैया। थाना क्षेत्र के अलग-अलग गांवों में भूमि विवाद को लेकर हुई मारपीट में दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में उसरी नवरत्नपुर गांव के शत्रुध्न राय तथा शहनेवाजपुर के आर्यन कुमार शामिल हैं। दोनों का इलाज तरैया रेफरल अस्पताल में चल रहा है।

Chapra News: तरैया। थाना क्षेत्र के अलग-अलग गांवों में भूमि विवाद को लेकर हुई मारपीट में दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में उसरी नवरत्नपुर गांव के शत्रुध्न राय तथा शहनेवाजपुर के आर्यन कुमार शामिल हैं। दोनों का इलाज तरैया रेफरल अस्पताल में चल रहा है। घटना की सूचना पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

गुरु पूर्णिमा पर स्कूलों में गुरु-शिष्य गोष्ठी आयोजित तरैया, एक संवाददाता। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर प्रखंड के विभिन्न विद्यालयों में गुरु-शिष्य गोष्ठी का आयोजन किया गया। नेवारी, माधोपुर, चंचलिया, हरपुर फरीदन और फरीदपुरा बाजार टोला स्थित विद्यालयों में छात्रों को गुरु के सम्मान, शिष्टाचार और अच्छे आचरण की जानकारी दी गई। इस अवसर पर शिक्षक संघ के अध्यक्ष महेश्वर सिंह, सचिव मुन्ना प्रसाद सहित कई शिक्षकों ने विद्यार्थियों को संबोधित किया।

रेफरल अस्पताल में एंटी रैबीज इंजेक्शन खत्म, मरीजों का हल्ला तरैया, एक संवाददाता। तरैया रेफरल अस्पताल में पिछले चार दिनों से एंटी रैबीज इंजेक्शन नहीं मिलने पर बुधवार को मरीजों ने हंगामा किया। मुकेश सहनी, दिनेश सिंह, शत्रुध्न साह, रेनू देवी और कंगन देवी सहित कई मरीजों ने बताया कि वे कई दिनों से अस्पताल का चक्कर लगा रहे हैं। अस्पताल कर्मियों ने बताया कि इंजेक्शन लाने के लिए भंडारपाल छपरा सदर अस्पताल गए हैं।

पुलिस ने 794 लीटर स्प्रिट शराब बरामद की, तस्कर फरार तरैया । तरैया थाना पुलिस ने रामबाग-मुरलीपुर मार्ग पर वाहन जांच के दौरान दो बाइक से 40 लीटर स्प्रिट शराब बरामद की। वहीं चंचलिया गांव के ईख के खेत में छिपाकर रखे 754 लीटर स्प्रिट भी जब्त किए गए। पुलिस को देखकर तस्कर बाइक छोड़कर फरार हो गए। दोनों बाइक जब्त कर बिहार मद्यनिषेध अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।

पंचायत भवनों में कर्मियों की अनुपस्थिति से ग्रामीण परेशान तरैया। प्रखंड की कई पंचायतों में पंचायत सचिव और कार्यपालक सहायकों के नियमित नहीं बैठने से ग्रामीणों को राशन कार्ड सहित अन्य आवेदन जमा करने में परेशानी हो रही है। पचड़ौर, भटौरा, नारायणपुर, पचभिंडा, पोखरेरा, माधोपुर और भटगाई पंचायतों के लोगों ने बताया कि कई दिनों से पंचायत भवन का चक्कर लगाने के बावजूद संबंधित कर्मी नहीं मिलते हैं।

चंचलिया दियारा में आज तक नहीं पहुंची नल-जल योजना तरैया। चंचलिया पंचायत के दियारा क्षेत्र में अब तक नल-जल योजना का लाभ नहीं मिलने से ग्रामीण शुद्ध पेयजल के लिए परेशान हैं। लोग 30 से 60 फीट गहरे चापाकल से निकलने वाला आयरनयुक्त पानी पीने को मजबूर हैं। मुखिया नंदकिशोर साह ने बताया कि कई बार शिकायत के बावजूद योजना शुरू नहीं हो सकी। ग्रामीणों ने शीघ्र नल-जल सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की है।

पांच माह से बिना चिकित्सक के चल रहा पशु अस्पताल तरैया। प्रखंड मुख्यालय स्थित राजकीय पशु चिकित्सालय पिछले पांच माह से नियमित चिकित्सक के बिना संचालित हो रहा है। अस्पताल में दो चिकित्सकों और एक फार्मासिस्ट का पद स्वीकृत है, लेकिन अधिकांश पद रिक्त हैं। मरहौरा के चिकित्सक को अतिरिक्त प्रभार मिला है, जो कभी-कभार ही आते हैं। इससे पशुपालकों को निजी चिकित्सकों से महंगा इलाज कराने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। जिला परिषद सदस्य हरिशंकर सिंह ने रिक्त पदों को भरने की मांग की है।