Chapra News: महिला व उसके भाई के साथ मारपीट, पांच पर प्राथमिकी
Chapra News: मढ़ौरा थाना क्षेत्र में महिला एवं उसके भाई के साथ मारपीट, किशोरी का अपहरण, और कचरा फेंकने को लेकर विवाद के मामले सामने आए हैं। पुलिस ने संबंधित प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मढ़ौरा क्षेत्र में एक 20 वर्षीय युवक के लापता होने की घटना भी दर्ज हुई है।
Chapra News: मढ़ौरा। मढ़ौरा थाना क्षेत्र के चैनपुर घुरना गांव में महिला एवं उसके भाई के साथ मारपीट के मामले में पुलिस ने पांच लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़िता मंजू देवी, पति रमेश राय, ने आवेदन में बताया है कि उनका भाई अंवारी निवासी मंटू कुमार उनके घर आया था। इसी दौरान घर के पास पहले से मौजूद अमन कुमार, बिट्टू कुमार, सतीश राय समेत पांच नामजद लोगों ने बिना किसी कारण उनके भाई के साथ मारपीट शुरू कर दी।
मारपीट का मामला
बीच-बचाव करने पहुंची मंजू देवी के साथ भी आरोपितों ने मारपीट की। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मढौरा में किशोरी का अपहरण, केस मढ़ौरा। मढ़ौरा थाना क्षेत्र के एक गांव से किशोरी का शादी की नीयत से अपहरण किए जाने का मामला सामने आया है। इस संबंध में किशोरी के भाई के आवेदन पर पुलिस ने अज्ञात लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
किशोरी का अपहरण
पुलिस किशोरी की बरामदगी और आरोपितों की पहचान के प्रयास में जुटी है। कचरा फेंकने से रोकने पर मारपीट, चार पर केस मढ़ौरा। मढ़ौरा थाना क्षेत्र के धरमपुर गांव में जमीन पर कचरा फेंकने से मना करने पर मारपीट का मामला सामने आया है। पुलिस ने पीड़ित राजनंदन प्रसाद के आवेदन पर गांव के ही हृदय भगत समेत चार लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।
कचरा फेंकने से मना करने पर विवाद
पीड़ित ने बताया कि वह मजदूर से अपनी जमीन की चारदीवारी बनवाने की बात कर रहे थे। इसी दौरान आरोपित उनकी जमीन पर कचरा फेंकने लगे। विरोध करने पर सभी ने उनके साथ मारपीट की तथा गले से सोने का लॉकेट भी छीन लिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पकहां बिनटोली का युवक लापता, अपहरण की प्राथमिकी मढ़ौरा। मढ़ौरा थाना क्षेत्र के पकहां बिनटोली निवासी 20 वर्षीय युवक के लापता होने का मामला सामने आया है।
लापता युवक का मामला
इस संबंध में युवक की मां फुलकुमारी देवी के आवेदन पर पुलिस ने अपहरण की प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आवेदन में बताया गया है कि उनका पुत्र मनीष कुमार मढ़ौरा बाजार जाने की बात कहकर घर से निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा। पुलिस युवक की तलाश में जुटी है।
सामान्य प्रश्न
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