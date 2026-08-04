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Chapra News: निर्माणाधीन पुल में लापरवाही पर बिफरे ग्रामीण, जेईई को रोका

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, छपरा
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Chapra News: रेवा-सोनपुर बांध सड़क पर कुछ देर यातायात रहा बाधित ण मौके पर जुट गए और निर्माण कार्य में हो रही देरी व कथित लापरवाही को लेकर विरोध जताया। आक्रोशित ग्रामीणों ने कुछ देर के लिए रेवा-सोनपुर बांध सड़क को...

Chapra News: निर्माणाधीन पुल में लापरवाही पर बिफरे ग्रामीण, जेईई को रोका

Chapra News: रेवा-सोनपुर बांध सड़क पर कुछ देर यातायात रहा बाधित परसा, एक संवाददाता। प्रखंड के बलहा बलिगांव ढाला के समीप करीब छह माह से निर्माणाधीन पुल का कार्य पूरा नहीं होने से ग्रामीणों में आक्रोश है।

ग्रामीणों का आक्रोश

निर्माण कार्य का जायजा लेने पहुंचे जेईई को देखकर दर्जनों ग्रामीण मौके पर जुट गए और निर्माण कार्य में हो रही देरी व कथित लापरवाही को लेकर विरोध जताया। आक्रोशित ग्रामीणों ने कुछ देर के लिए रेवा-सोनपुर बांध सड़क को जाम कर यातायात बाधित कर दिया। ग्रामीणों का कहना था कि पुल निर्माण स्थल पर आवागमन के दौरान आए दिन लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। निर्माणाधीन पुल के समीप पहले भी कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। इसके बावजूद विभाग की ओर से कार्य को शीघ्र पूरा कराने तथा सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम करने की दिशा में ठोस पहल नहीं की जा रही है।

निर्माण कार्य की स्थिति

ग्रामीणों ने जेई से सवाल किया कि आखिर पुल का निर्माण कब तक पूरा होगा और लोगों को आवागमन में हो रही परेशानी से कब निजात मिलेगी। विरोध करने वालों में उपमुखिया मो. सोनू, बबलू खान, मो. मुस्ताक, मो. मकसूद, रविन्द्र राय, डब्लू राय, राजू राय, ओशियर राय सहित दर्जनों ग्रामीण शामिल थे।

समस्या का समाधान

बाद में जेईई ने कार्यपालक अभियंता को कार्यस्थल पर बुलाकर ग्रामीणों से बातचीत कराने तथा समस्या के समाधान का आश्वासन दिया। इसके बाद ग्रामीण शांत हुए और सड़क पर यातायात बहाल हो गया。

सामान्य प्रश्न

क्या ग्रामीण पुल निर्माण पर विरोध कर रहे थे?
हाँ, ग्रामीण पुल निर्माण में हो रही देरी के कारण विरोध कर रहे थे।
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