Chapra News: शहीद स्मारक को असामाजिक तत्वों ने किया क्षतिग्रस्त

Chapra News: छोट झौंवा गांव स्थित शहीद गौरी शंकर स्मारक को असामाजिक तत्वों द्वारा क्षतिग्रस्त कर दिया गया। रीना देवी ने पुलिस में आवेदन देकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। स्मारक के आस-पास अवैध शराब बिक्री की घटनाएँ पहले भी सुनी गई हैं। गांव में शहीद के प्रति गहरा दुख और आक्रोश है।

Chapra News: 6 शहीद गौरी शंकर का क्षतिग्रस्त स्मारक गड़खा, एक संवाददाता। अवतारनगर थाना क्षेत्र के छोट झौंवा गांव स्थित शहीद स्मारक को असामाजिक तत्वों द्वारा क्षतिग्रस्त कर दिया गया। इस संबंध में शहीद गौरी शंकर प्रसाद की पत्नी रीना देवी ने थाने में आवेदन देकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

शहीद की पत्नी का आरोप आवेदन में बताया गया है कि उनके पति गौरी शंकर प्रसाद भारतीय थल सेना में कार्यरत थे और ड्यूटी के दौरान शहीद हो गए थे। उनके सम्मान में गांव के कृष्ण मंदिर परिसर में शहीद स्मारक का निर्माण कराया गया है। रीना देवी का आरोप है कि मंगलवार की सुबह जानकारी मिली कि कुछ अज्ञात असामाजिक तत्वों ने स्मारक को क्षतिग्रस्त कर दिया है। काफी खोजबीन के बावजूद घटना को अंजाम देने वालों की पहचान नहीं हो सकी।

पुलिस की कार्रवाई थानाध्यक्ष साकेत बिहारी ने बताया कि मामले की छानबीन की जा रही है और उस पर उचित कार्रवाई भी की जाएगी। स्मारक के पास असामाजिक तत्व देर रात तक अवैध शराब पीकर की बिक्री की जाती है और वहाँ पियक्कड़ों का जमावड़ा लगा रहता है। आवेदन में आशंका जताई गई है कि उन्हीं लोगों द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया हो सकता है। स्मारक क्षतिग्रस्त होने से गांव के लोगों में आक्रोश है और शहीद के परिजनों को गहरा दुख पहुंचा है।

निष्पक्ष जांच की मांग रीना देवी ने पुलिस से मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों की पहचान करने और उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। आवेदन की प्रतिलिपि एसपी, डीएम और सैनिक कल्याण बोर्ड समेत अन्य संबंधित अधिकारियों को भी भेजी गई है।