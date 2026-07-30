Chapra News: मनरेगा से लगे पौधों के सुरक्षा उपकरणों को असामाजिक तत्वों ने तोड़ा
Chapra News: रसूलपुर के माधोपुर गांव में महिला किसान रमिता देवी के द्वारा लगाए गए पेड़ों के सुरक्षा उपकरणों को असामाजिक तत्वों ने तोड़ दिया। रमिता देवी ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। वहाँ पर दो सौ से अधिक पेड़ लगाए गए थे। पुलिस ने जांच का आश्वासन दिया है।
Chapra News: रसूलपुर। थाना क्षेत्र की चनचौरा पंचायत के माधोपुर गांव में वृक्षारोपण अभियान के तहत एक महिला किसान द्वारा लगाये गये पेड़ों के सुरक्षा उपकरणों को कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा बुधवार की रात्रि तोड़ डाला गया। इस संबंध में रसूलपुर थाने को महिला किसान रमिता देवी द्वारा दिए गये आवेदन में कहा गया है कि वो मनरेगा (वीबीरामजी) योजना के तहत दो सौ से ऊपर पेड़ लगाई हैं जिसे सरकार द्वारा प्रदत्त सीमेंटेड खंभे, तार आदि सुरक्षा उपकरण से खेत की घेरा बंदी की गई है। बुधवार की रात तीन चार खंभों और तार को तोड़ कर तहस नहस कर दिया गया ।
थानाध्यक्ष प्रिंस राज ने बताया कि जांच के बाद आगे की कार्रवाई होगी। शराब के नशे में युवक गिरफ्तार, जेल भेजा गया एकमा। शराबबंदी अभियान के तहत एकमा थाना पुलिस ने गुरुवार को नौतन बाजार निवासी राकेश सिंह को शराब के नशे में गिरफ्तार किया। चिकित्सीय जांच में पुष्टि होने के बाद उत्पाद अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए उसे न्यायिक हिरासत में छपरा मंडल कारागार भेज दिया गया। पुलिस ने बताया कि शराबबंदी कानून के उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा।
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