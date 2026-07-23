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Chapra News: बाइक दुर्घटना में दो घायल, एक रेफर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, छपरा
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Chapra News: मशरक में बाइक दुर्घटना के कारण दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। स्थिति नाजुक होने पर एक घायल को बेहतर इलाज के लिए छपरा सदर अस्पताल रेफर किया गया। दूसरा घायल एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है।

Chapra News: बाइक दुर्घटना में दो घायल, एक रेफर

Chapra News: मशरक, एक संवाददाता। मशरक में बाइक दुर्घटना में दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गये। घायलों को ग्रामीणों द्वारा मशरक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया जहां ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक द्वारा इलाज किया जा रहा है। एक घायल की स्थिति नाजुक देख चिकित्सक ने बेहतर इलाज के लिए छपरा सदर अस्पताल रेफर कर दिया। पहचान मशरक स्टेशन रोड स्थित शैलेश कुमार गुप्ता के रूप में हुई है। घायल के स्वजन ने बताया कि निजी काम को लेकर मशरक दक्षिण टोला गांव में गये थे। लौटने के दौरान मशरक दक्षिण टोला गांव स्थित जीन बाबा स्थान के पास बाइक के सामने अचानक एक साइकिल सवार छात्र आ गया जिसे बचाने के दौरान बाइक दुर्घटना हो गई जिसमें गंभीर रूप से दोनों लोग घायल हो गये। दूसरे घायल का इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है।

अनियंत्रित बोलेरो पलटी, महिला समेत कई घायल

अमनौर। अमनौर-सोनहो एसएच-73 मुख्य मार्ग पर ढोलाही नारा के समीप बुधवार की देर रात्रि तेज रफ्तार बोलेरो अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई। हादसे में वाहन सवार एक महिला समेत कई व्यक्ति घायल हो गये। स्थानीय लोगों की मदद से घायल को तत्काल अमनौर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां एक ब्यक्ति ग॔भीर रूप से घायल था। अन्य को प्राथमिक उपचार के बाद उसकी स्थिति सामान्य बताई गई। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो बोलेरो में एक महिला समेत चार लोग सवार थे जो सीवान से पटना की ओर जा रही थी। इस दौरान चालक ने वाहन से नियंत्रण खो दिया, जिससे बोलेरो सड़क किनारे पलट गई। दुर्घटना के बाद वाहन में सवार लोगों की चीख-पुकार सुन आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और सभी को सुरक्षित बाहर निकाला। स्थानीय लोगों का कहना है कि चालक को संभवतः झपकी आने के कारण यह हादसा हुआ। घटना के बाद कुछ देर तक मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बना रहा।

कुंवारी पूजन के साथ गुप्त नवरात्र का समापन

दरियापुर। डेरनी स्थित गायत्री शक्तिपीठ ऋतंभरा प्रज्ञा आश्रम में नौ दिवसीय आषाढ़ गुप्त नवरात्र का गुरुवार को कुमारी पूजन के साथ समापन हुआ।नवमी तिथि शाम 6 बजे नवरात्र की पूर्णाहुति हुई। सर्व प्रथम गुरूवंदना, साधनादिपवित्रिकरण, मंगलाचरण, षट्कर्म, गुरु आह्वान, गायत्री आह्वान व स्वस्तिवाचन के पश्चात अग्नि स्थापना कर गायत्री मंत्र से आहुतियां अग्नि देवता को प्रदान की गई।सभी संकल्पित साधकों ने अनुष्ठान की पूर्णाहुति की। 21 कुंवारियों का पूजन कर कुंवारी भोज संपन्न हुआ।विधिवत कर्मकांड सद्गुरु मुकेश ऋषि द्वारा संपन्न हुआ।कुंवारी पूजन के दौरान धनमंति देवी,सरिता कुमारी,भागीरथ कुमार आदि श्रद्धालुओं ने भाग लिया।गौरतलब हो कि गायत्री शक्तिपीठ में प्रति वर्ष आषाढ़ मास में गुप्त नवरात्र का आयोजन होता है जिसमें काफी संख्या में श्रद्धालु भाग लेते हैं।

गंडक में डूबे युवक का 24 घंटे बाद भी नहीं मिला शव

पानापुर । सारंगपुर डाकबंगला घाट पर गंडक नदी में बुधवार को डूबे युवक का शव 24 घंटे बाद भी बरामद नहीं हो सका है। एसडीआरफ की टीम गुरुवार की सुबह से ही शव की तलाश में जुटी थी । टीम ने लगभग दस किलोमीटर की दूरी तक तलाशी अभियान चलाया लेकिन शाम तक कोई सफलता नहीं मिली । थक-हार कर उसने तलाशी अभियान रोक दिया। स्थानीय प्रशासन ने बताया कि शुक्रवार को एक बार फिर तलाशी अभियान चलाया जायेगा। युवक का शव बरामद नहीं होने से परिजन निराश हैं और रो- रोकर उनका बुरा हाल है। बताते चलें कि उभवा सारंगपुर गांव निवासी राजकुमार बुधवार की दोपहर शौच के लिए नदी किनारे गया था। इस दौरान पैर फिसलने से वह गहरे पानी में चला गया व गंडक नदी में डूब गया।

अवार्ड्स से संबंधित सामान्य प्रश्न

दुर्घटना कब हुई?
दुर्घटना बुधवार की देर रात हुई।
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