Chapra News: सारण में आज से दो दिवसीय होगा जिला स्तरीय पंच सम्मेलन

Chapra News: सरकार ने सारण जिले में पंचायत प्रतिनिधियों और कर्मियों के लिए दो दिवसीय जिला स्तरीय पंच सम्मेलन आयोजित करने की घोषणा की है। सम्मेलन में विकास योजनाओं और अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। कार्यक्रम में सभी पंचायत सदस्य और पदाधिकारी शामिल होंगे।

Chapra News: मुखिया से लेकर पंचायत समिति व जिला परिषद सदस्य होंगे शामिल सम्मेलन को लेकर उप विकास आयुक्त ने जारी किया गाइडलाइन न्यूमेरिक 318 पंचायत हैं सारण में छपरा, नगर प्रतिनिधि। सारण जिले में पंचायत प्रतिनिधियों और पंचायत कर्मियों को विकसित भारत-जी राम जी अधिनियम-2025 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए दो दिवसीय जिला स्तरीय पंच सम्मेलन आयोजित किया जाएगा।

सम्मेलन का विवरण गुरुवार व शुक्रवार को शहर के भिखारी ठाकुर प्रेक्षागृह में होने वाले इस सम्मेलन में पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों, पदाधिकारियों तथा कर्मियों को अधिनियम के प्रावधानों, ग्राम पंचायतों की भूमिका, विकास योजनाओं और प्रभावी क्रियान्वयन की विस्तृत जानकारी दी जाएगी। सम्मेलन के माध्यम से पंचायत स्तर पर विकास योजनाओं के बेहतर संचालन और जनप्रतिनिधियों की क्षमता बढ़ाने पर विशेष जोर रहेगा। इस बारे में डीडीसी लक्ष्मण तिवारी ने ग्रामीण विकास विभाग के निर्देश के आलोक में आयोजित इस दो दिवसीय सम्मेलन को ले गाइडलाइन जारी किया है। सम्मेलन समय प्रतिदिन सुबह 9:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक निर्धारित किया गया है। पहले दिन जिले के सभी मुखिया, पंचायत रोजगार सेवक (पीआरएस), पंचायत तकनीकी सहायक (पीटीए), जूनियर इंजीनियर (जेई), प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी (पीओ) तथा लेखापाल भाग लेंगे।

कार्यक्रम की शुरुआत दूसरे दिन सभी पंचायत समिति सदस्य, सारण के जिला परिषद सदस्य, कंप्यूटर ऑपरेटर एवं कार्यपालक सहायक सम्मेलन में शामिल होंगे।कार्यक्रम की शुरुआत प्रतिभागियों के पंजीकरण, दीप प्रज्ज्वलन, स्वागत भाषण और मुख्य अतिथि के संबोधन से होगी। रोजगार कार्यक्रमों का समग्र परिचय विकसित भारत-जी राम जी अधिनियम के तहत संचालित रोजगार कार्यक्रमों का समग्र परिचय, अधिनियम-2025 की प्रमुख विशेषताओं पर प्रस्तुतीकरण तथा विकसित ग्राम पंचायत योजना के माध्यम से स्वावलंबी और समृद्ध पंचायतों के निर्माण पर विस्तृत चर्चा होगी। दोपहर बाद आयोजित तकनीकी सत्र में ग्राम पंचायतों की भूमिका, प्रभावी क्रियान्वयन की रणनीति तथा प्रखंडवार ग्राम प्रधानों द्वारा कार्यक्रम की सफलता, चुनौतियों और अनुभवों पर प्रस्तुति दी जाएगी। अंत में प्रश्नोत्तर एवं समापन सत्र आयोजित होगा。