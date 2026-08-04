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Chapra News: सौम्य, सरल व सादगीपूर्ण विचार धारा वाले शिक्षक थे गोरखबाबू

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, छपरा
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Chapra News: बिहार राज्य पेंशनर समाज अमनौर इकाई ने सोमवार को रामचक गांव में पूर्व प्रधानाध्यापक गोरखनाथ सिंह की याद में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। शिक्षकों ने उनके योगदान को याद करते हुए इसे शिक्षा जगत के लिए बड़ी क्षति बताया। सभा में विभिन्न शिक्षकों ने उनके व्यक्तित्व पर विचार-विमर्श किया और फलदार पौधों का वितरण भी किया।

Chapra News: सौम्य, सरल व सादगीपूर्ण विचार धारा वाले शिक्षक थे गोरखबाबू

Chapra News: भेल्दी, एक संवाददाता। बिहार राज्य पेंशनर समाज अमनौर इकाई द्वारा सोमवार को रामचक गांव में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया।इसमें पूर्व प्रधानाध्यापक गोरखनाथ सिंह के निधन पर गहरा शोक प्रकट करते हुए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित शिक्षकों ने गोरखनाथ बाबू के ब्यक्तित्व एवं कृतित्व को याद करते हुए उनके निधन को शिक्षक समाज और शिक्षा जगत के लिए अपूरणीय क्षति बताया। सभा को मुख्य से तरैया प्रमुख प्रतिनिधि धनवीर सिंह विक्कू, पूर्व प्राचार्य अम्बिका राय, रामप्रवेश पंडित, लालबदन प्रसाद राय, गणेश ठाकुर, शुभनारायण सिंह, राजेश उपाध्याय, रमेश प्रसाद सिंह, शशिभूषण सिंह, कामेश्वर सिंह निर्मल कुमार पाण्डेय, अनिल कुमार सिंह, बसंत कुमार सिंह आदि ने संबोधित किया।

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अध्यक्षता सोहन पंडित, मंच संचालन अम्बिका राय व धन्यवाद ज्ञापन प्रवीण कुमार शाही ने किया।इस मौके पर फलदार पौधों का भी वितरण किया गया।

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