Chapra News: ट्रेन से कटकर वृद्ध की मौत
Chapra News: कोपा। छपरा-सीवान रेलखंड पर एक वृद्ध की ट्रेन से चपेट में आने से दर्दनाक मौत हुई। मृतक की पहचान विश्वनाथ भगत के रूप में हुई है, जो वृद्धावस्था पेंशन के लिए केवाईसी कराने जा रहे थे। रेलवे ट्रैक पर मिले शरीर की जानकारी कोपा पुलिस ने दी। अलग-अलग घटनाओं में कई लोग घायल और गिरफ्तार हुए।
Chapra News: कोपा। छपरा-सीवान रेलखंड के टेकनिवास व कोपा सम्हौता स्टेशनों के बीच पोखरभिंडा-रेवाड़ी गांव के समीप ट्रेन की चपेट में आने से एक वृद्ध की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की पहचान कोपा थाना क्षेत्र के रेवाड़ी गांव निवासी विश्वनाथ भगत के रूप में हुई है। परिजनों ने बताया कि वे वृद्धावस्था पेंशन के लिए केवाईसी कराने टेकनिवास बाजार जा रहे थे। इस दौरान रेलवे लाइन पार करते समय यह हादसा हो गया। घटना के बाद परिजन रेलवे ट्रैक से शव लेकर चले गए। कोपा पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर रिविलगंज पुलिस को सौंप दिया。
दिघवारा में शव बरामद
दिघवारा, नि.सं। छपरा-सोनपुर रेलखंड पर दिघवारा व अंबिका भवानी स्टेशन के बीच झझिया डगर पुल के समीप शुक्रवार को रेल पुलिस ने एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद किया। पुल के समीप शव पड़े होने की सूचना ट्रेन के लोको पायलट ने दिघवारा स्टेशन को दी। सूचना पर आरपीएफ व जीआरपी के जवान मौके पर पहुंचे। मृतक की जेब से पहचान संबंधी कोई सामान नहीं मिला। जीआरपी ने शव को कब्जे में लेकर पहचान कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
यात्री घायल
जनसेवा एक्सप्रेस से गिरकर यात्री घायल दिघवारा, नि.सं। छपरा-सोनपुर रेलखंड पर दिघवारा स्टेशन के पास शुक्रवार को 14618 डाउन जनसेवा एक्सप्रेस से अनियंत्रित होकर गिरने से एक यात्री गंभीर रूप से घायल हो गया। आरपीएफ के जवानों ने तत्परता दिखाते हुए उसे तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, दिघवारा पहुंचाया। घायल की पहचान डोरीगंज थाना क्षेत्र के भैरोपुर एमा निवासी भरत प्रसाद के 21 वर्षीय पुत्र सत्यम कुमार के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलते ही आरपीएफ प्रभारी शमशेर कुमार मौके पर पहुंचे और उपचार की व्यवस्था कराई।
विशेष अभियान में गिरफ्तारियाँ
विशेष अभियान में 55 गिरफ्तार, 593 लीटर शराब, पिस्टल व पिकअप जब्त छपरा, हमारे संवाददाता। जिलेभर में चलाए गए विशेष अभियान के दौरान 17 वारंटियों और नौ शराब तस्करों समेत कुल 55 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। अभियान में अवैध शराब, हथियार और एक पिकअप वाहन भी जब्त किया गया। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार अभियुक्तों में 17 वारंटी, नौ शराब कारोबारी, आठ शराब पीने के आरोपी, हत्या के प्रयास के पांच, आईटी एक्ट के तीन, एससी-एसटी एक्ट के तीन, गृहभेदन के दो, डकैती के एक, हत्या के एक और अन्य मामलों के छह आरोपी शामिल हैं। सभी के विरुद्ध संबंधित थानों में विधिसम्मत कार्रवाई की गई। अभियान के दौरान जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों से कुल 593.28 लीटर अवैध शराब बरामद की गई, जिसमें 171 लीटर देसी और 422.28 लीटर विदेशी शराब शामिल है। इसके अलावा एक देशी पिस्टल, एक जिंदा कारतूस, एक मैगजीन, एक खोखा और शराब तस्करी में प्रयुक्त एक पिकअप वाहन भी जब्त किया गया।
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