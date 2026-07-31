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Chapra News: एनएच-531 पर दो सड़क हादसे, ऑटो चालक की मौत, सात लोग घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, छपरा
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Chapra News: राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच)-531 पर सड़क दुर्घटनाओं में एक सीएनजी ऑटो चालक की मौत हो गई और सात लोग घायल हुए। हादसे की पहली घटना बसडीला मोड़ के पास हुई, जबकि दूसरी कोपा चट्टी में हुई। एक अन्य युवक का शव गंडक नदी से बरामद हुआ, जिससे इलाके में शोक की लहर फैल गई।

Chapra News: एनएच-531 पर दो सड़क हादसे, ऑटो चालक की मौत, सात लोग घायल

Chapra News: बसडीला मोड़ व कोपा चट्टी के पास हुई दुर्घटनाएं मृतक एकमा थाना क्षेत्र का निवासी बताया गया कोपा। राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच)-531 पर शुक्रवार को अलग-अलग सड़क हादसों में एक सीएनजी ऑटो चालक की मौत हो गई, जबकि सात लोग घायल हो गए। सभी घायलों को पुलिस ने इलाज के लिए छपरा सदर अस्पताल भेजा। पहली घटना सुबह बसडीला मोड़ के समीप हुई, जहां एकमा की ओर से आ रही सीएनजी ऑटो और छपरा से एकमा जा रही अपाची बाइक की आमने-सामने टक्कर हो गई। हादसे में ऑटो चालक की मौके पर ही मौत हो गई। उसकी पहचान एकमा थाना क्षेत्र के निवासी के रूप में हुई है, हालांकि उसकी पहचान नहीं हो सकी है। दुर्घटना में बाइक सवार समेत छह लोग घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार एक ही बाइक पर चार युवक सवार थे। घायलों में खैरा थाना क्षेत्र के अफौर पूरब टोला निवासी रवि कुमार दास व रिविलगंज थाना क्षेत्र के मेथवलिया गांव निवासी रौशन कुमार राम और गोलू कुमार राम शामिल हैं। ऑटो में आगे बैठा एक युवक भी गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसकी पहचान नहीं हो सकी है।

कोपा चट्टी में दूसरा हादसा

दूसरी घटना गुरुवार की देर रात कोपा चट्टी के समीप हुई। एनएच-531 पर खड़े ट्रक में सीवान की ओर से आ रही एक डीसीएम ट्रक पीछे से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि डीसीएम ट्रक का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया और चालक घायल हो गया। बताया जाता है कि खड़ा ट्रक चालक सड़क किनारे भोजन बना रहा था। घायल चालक को पुलिस ने सदर अस्पताल भेजा। डीसीएम ट्रक सीवान जिले के भगवानपुर थाना क्षेत्र का बताया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। -- 60 घंटे बाद गंडक नदी से मिला लापता युवक का शव, गांव में पसरा मातम अमनौर, एक संवाददाता।

गंडक नदी में लापता युवक का शव बरामद

स्थानीय थाना क्षेत्र के ढोरलाही कैथल गांव निवासी दो दिनों से लापता युवक का शव शुक्रवार को सोनपुर के समीप गंडक नदी से बरामद होने के बाद पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। मृतक की पहचान उत्तर उर्फ उत्तम कुमार (25) के रूप में हुई है। वह स्वर्गीय अरुण सिंह के पुत्र और स्थानीय भाजपा कार्यकर्ता राकेश कुमार सिंह के छोटे भाई थे। जानकारी के अनुसार, उत्तम कुमार बुधवार की सुबह घर से निकले थे, लेकिन देर शाम तक वापस नहीं लौटे। परिजनों ने काफी खोजबीन की, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिला। मोबाइल फोन की अंतिम लोकेशन मकेर प्रखंड के रेवा घाट पुल के पास मिलने पर परिजनों ने प्रशासन को सूचना दी और गंडक नदी में डूबने की आशंका जताई। सांसद राजीव प्रताप रूडी की पहल पर प्रशासन ने तत्काल खोज अभियान शुरू कराया। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की चार टीमों ने रेवा घाट से लेकर सोनपुर तक करीब 60 घंटे तक लगातार नदी में सर्च ऑपरेशन चलाया। शुक्रवार को सोनपुर के समीप गंडक नदी से युवक का शव बरामद किया गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है। युवक की मौत की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। मां, भाई-बहनों और अन्य परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। पूरे गांव में शोक का माहौल है। उत्तम कुमार अपने भाई-बहनों में सबसे छोटे थे। परिवार के भरण-पोषण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। वे ढोरलाही कैथल नारा स्थित एसएच-73 के किनारे सुधा पार्लर और एक जनरल स्टोर का संचालन करते थे। बड़े भाई रूपेश कुमार सिंह एक निजी कंपनी में कार्यरत हैं, जबकि दूसरे भाई राकेश कुमार सिंह भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता हैं। परिजनों ने बताया कि परिवार में किसी प्रकार का विवाद नहीं था। ऐसे में युवक के अचानक लापता होने और बाद में नदी से शव मिलने की घटना सभी के लिए बेहद दुखद और रहस्यमयी बनी हुई है। पुलिस मामले की विभिन्न पहलुओं से जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का स्पष्ट पता चल सकेगा。

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

क्या बसडीला मोड़ पर दुर्घटना में कोई मरा?
हाँ, बसडीला मोड़ पर हुई दुर्घटना में एक सीएनजी ऑटो चालक की मौत हो गई।
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