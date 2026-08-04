Chapra News: चलते ट्रक का पहिया निकलने से महिला की मौत, चालक गिरफ्तार
Chapra News: जलालपुर में मंगलवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक महिला की मृत्यु हो गई। जब वह खेत से लौट रही थीं, तभी एक ट्रक का पहिया निकलकर उन पर गिर गया। महिला की पहचान हेवंती देवी के रूप में हुई है। हादसे के बाद ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है।
Chapra News: 2 जलालपुर में मंगलवार को ट्रक का पहिया खुल कर लगने से महिला की मौत के बाद थाने पर जुटे ग्रामीण जलालपुर, एक प्रतिनिधि। जिले के जलालपुर थाना क्षेत्र में मंगलवार दोपहर एक दर्दनाक सड़क हादसे में ट्रक का पहिया निकल जाने से एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई। घटना छपरा-मलमलिया पथ (एनएच-331) पर विशुनपुरा कचहरी के समीप हुई।
घटना की जानकारी
मृतका की पहचान विशुनपुरा गांव निवासी अनुज प्रसाद की 35 वर्षीय पत्नी हेवंती देवी के रूप में हुई है। मिली जानकारी के अनुसार हेवंती देवी खेत से लौट रही थीं। जैसे ही वह सड़क किनारे पहुंचीं, उसी दौरान गुजर रहे एक ट्रक का पहिया अचानक निकल गया और तेज रफ्तार से महिला की ओर आकर टकरा गया। गंभीर चोट लगने से उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई।
स्थानीय प्रतिक्रिया
हादसे के बाद स्थानीय ग्रामीणों ने ट्रक का पीछा किया और पास के एक पेट्रोल पंप के समीप चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। सूचना मिलने पर जलालपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल, छपरा भेज दिया। पुलिस ने ट्रक चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है तथा दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। घटना के बाद मृतका के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। गांव में इस हादसे के बाद शोक का माहौल है।
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