Chapra News: सड़क हादसे में तारा अमनौर के युवक की मौत

Chapra News: मकेर प्रखंड के तारा अमनौर गांव में सड़क दुर्घटना में वीरेंद्र सिंह की मौत हो गई। परिवार के एक रिश्तेदार की वाराणसी में मौत की सूचना पर उन्होंने वहां पहुंचने की तैयारी की थी। दूसरी घटना में, जमुना गांव में 10 वर्षीय रमेश कुमार पोखर में डूबकर मौत का शिकार हुआ। दोनों घटनाओं से गांव में शोक की लहर है।

Chapra News: एक माह पहले पिता का भी हुआ था निधन 15 मकेर के तारा अमनौर गांव में सड़क दुघर्टना में मृत वीरेंद्र सिंह के शोकाकुल परिजन मकेर, एक संवाददाता। मकेर प्रखंड के तारा अमनौर गांव निवासी 40 वर्षीय वीरेंद्र सिंह की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया, जबकि पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। मृतक स्व. वैद्यनाथ सिंह के पुत्र थे।

शोक की लहर मृतक के चचेरे भाई सुभाष सिंह ने बताया कि परिवार के एक रिश्तेदार की वाराणसी में मौत हो गई थी। इस सिलसिले में वीरेंद्र सिंह को वाराणसी जाना था। साथ जाने वाले रिश्तेदार ने उन्हें भेल्दी के आगे मोलनापुर पहुंचने को कहा था, जहां से दोनों को एक साथ वाराणसी के लिए निकलना था। सुभाष सिंह उन्हें मोटरसाइकिल से मोलनापुर छोड़कर वापस लौट आए। इस दौरान रास्ते में किसी अज्ञात वाहन की चपेट में आने से वीरेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और उन्हें बेहतर इलाज के लिए एम्स पटना में भर्ती कराया। इलाज के दौरान बुधवार की देर रात उनकी मौत हो गई। गुरुवार को जैसे ही मौत की खबर गांव पहुंची, परिवार में चीख-पुकार मच गई।

परिवार की स्थिति ग्रामीणों ने बताया कि वीरेंद्र सिंह अपने परिवार के इकलौते कमाऊ सदस्य थे। उनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। करीब एक माह पूर्व ही उनके पिता का निधन हुआ था और परिवार उस सदमे से अभी उबर भी नहीं पाया था कि अब वीरेंद्र की असमय मौत ने सभी को झकझोर दिया। अपने पीछे वे पत्नी रंजनी देवी और 17 वर्षीय पुत्र विनीत कुमार को छोड़ गए हैं। पत्नी का रो-रोकर बुरा हाल है। ग्रामीणों ने प्रशासन से पीड़ित परिवार को सरकारी सहायता उपलब्ध कराने की मांग की है।

दूसरी दुखद घटना खेलने के दौरान पोखर में डूबने से बच्चे की मौत, परिवार में कोहराम छपरा, हमारे संवाददाता । मुफस्सिल थाना क्षेत्र के जमुना गांव में गुरुवार को पोखर में डूबने से 10 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। घटना के बाद पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई, जबकि परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। सूचना मिलने पर स्थानीय लोगों की भीड़ घटनास्थल पर जुट गई। मृतक की पहचान गांव निवासी किशोर राय के 10 वर्षीय पुत्र रमेश कुमार के रूप में हुई है।

घटना का विवरण बताया जाता है कि रमेश गुरुवार को घर के पास अन्य बच्चों के साथ खेल रहा था। इस दौरान वह किसी तरह पोखर के किनारे पहुंच गया और पैर फिसलने से गहरे पानी में गिर गया। काफी देर तक जब वह घर नहीं लौटा तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। खोजबीन के दौरान ग्रामीणों ने आशंका के आधार पर पोखर में तलाश शुरू की। ग्रामीणों के सहयोग से बच्चे को पोखर से बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। घटना की सूचना मिलने पर मुफस्सिल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए छपरा सदर अस्पताल भेज दिया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया।