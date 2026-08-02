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Chapra News: ट्रेन से उतरते ही बेहोश हुआ प्रवासी मजदूर, इलाज के दौरान मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, छपरा
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Chapra News: छपरा जंक्शन पर ट्रेन उतरने के बाद चैनपुर गांव के निवासी बलिंद्र साह की तबीयत बिगड़ने पर मौत हो गई। वहीं, बेंगलुरु में निर्माणाधीन भवन से गिरकर 45 वर्षीय असलम खान की भी मौत हो गई। दोनों परिवारों में मातम व्याप्त है।

Chapra News: ट्रेन से उतरते ही बेहोश हुआ प्रवासी मजदूर, इलाज के दौरान मौत

Chapra News: फोटो-10- तरैया के चैनपुर गांव में रविवार को ट्रेन से उतरने के बाद बेहोश हुए युवक की मौत पर रोते-बिलखते परिजन। तरैया, एक संवाददाता। थाना क्षेत्र के चैनपुर गांव के एक प्रवासी मजदूर की छपरा जंक्शन पर ट्रेन से उतरते ही तबीयत बिगड़ने के बाद मौत हो गई।

मृतक की पहचान

मृतक की पहचान चैनपुर निवासी स्व. पच्चू साह के 30 वर्षीय पुत्र बलिंद्र साह के रूप में हुई है। परिजनों ने बताया कि बलिंद्र साह असम के तिनसुकिया से रविवार सुबह ट्रेन से छपरा जंक्शन पहुंचे थे। ट्रेन से उतरते ही वह अचानक बेहोश होकर प्लेटफॉर्म पर गिर पड़े। सूचना मिलने पर रेल पुलिस ने उन्हें तत्काल छपरा सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। परिजनों ने बताया कि बलिंद्र की पत्नी का दो वर्ष पूर्व निधन हो चुका था। वह मजदूरी कर अपने तीन छोटे बच्चों और वृद्ध मां का भरण-पोषण करते थे। बेटे की मौत से मां सरस्वती देवी का रो-रोकर बुरा हाल है। उनका विलाप सुनकर मौके पर मौजूद लोगों की आंखें नम हो गईं। सूचना मिलने पर पूर्व मुखिया अनिल कुमार यादव ने पहुंचकर शोकाकुल परिवार को सांत्वना दी।

बेंगलुरु में दुर्घटना

बेंगलुरु में निर्माणाधीन भवन से गिरकर मांझी के मजदूर की मौत, गांव में पसरा मातम 22 बेंगलुरु हादसे में मांझी के नरपलिया निवासी मृतक मजदूर असलम खान के दरवाजे पर शोकाकुल परिजन। दाउदपुर (मांझी)। मांझी थाना क्षेत्र के नरपलिया गांव निवासी 45 वर्षीय मजदूर असलम खान की बेंगलुरु में निर्माणाधीन भवन से गिरने के कारण मौत हो गई। घटना की सूचना गांव पहुंचते ही पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। रविवार को शव गांव पहुंचने पर बड़ी संख्या में ग्रामीण उनके आवास पर पहुंचे और शोकाकुल परिजनों को सांत्वना दी। परिजनों के अनुसार, असलम खान रोजी-रोटी के लिए बेंगलुरु में भवन निर्माण कार्य करते थे। करीब छह दिन पहले निर्माणाधीन भवन पर काम करने के दौरान उनका संतुलन बिगड़ गया और वह नीचे गिर पड़े, जिससे गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्राथमिक उपचार के बाद परिजन उन्हें एंबुलेंस से घर लेकर लौट रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। ग्रामीणों ने बताया कि असलम खान परिवार के मुख्य कमाऊ सदस्य थे। उनकी पत्नी का पहले ही निधन हो चुका है। परिवार में दो पुत्र और एक पुत्री हैं। उनकी असामयिक मौत से बच्चों के सिर से पिता का साया उठ गया है। घटना के बाद पूरे गांव में मातम पसरा है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। ग्रामीणों ने प्रशासन से पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की मांग की है।

सामान्य प्रश्न

बलिंद्र साह की मौत कैसे हुई?
बलिंद्र साह की मौत छपरा जंक्शन पर ट्रेन से उतरने के बाद तबीयत बिगड़ने के कारण हुई।
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