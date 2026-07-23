Chapra News: गुजरात से युवक का शव पहुंचते ही मचा कोहराम

Chapra News: तरैया के गाई हरखपुरा गांव निवासी विवेक कुमार की गुजरात में दुर्घटना से मौत हो गई। गांव में शोक का माहौल है। वहीं, फरीदपुरा गांव में जहरीली दवा छिड़ककर धान नष्ट करने की घटना और हरपुर फरीदन मिडिल स्कूल में शिक्षकों की कमी की समस्या भी सामने आई है।

Chapra News: तरैया । थाना क्षेत्र के गाई हरखपुरा गांव निवासी युवक की गुजरात में कार्य के दौरान दुर्घटना में मौत हो गई। गुरुवार को शव गांव पहुंचते ही परिजनों में कोहराम मच गया। मृतक की पहचान लालू प्रसाद यादव के 26 वर्षीय पुत्र विवेक कुमार के रूप में हुई है। परिजन संजय कुमार यादव ने बताया कि विवेक अहमदाबाद की एक कंपनी में कार्यरत था। ड्यूटी के दौरान शेड पर चढ़कर काम करते समय वह गिर गया, जिससे गंभीर रूप से घायल हो गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना से पूरे गांव में शोक का माहौल है।

जहरीली दवा छिड़ककर धान का बिचड़ा नष्ट करने की शिकायत तरैया । थाना क्षेत्र के फरीदपुरा गांव में पूर्व की रंजिश में पांच कट्ठा भूमि में तैयार धान के बिचड़ा पर जहरीली दवा छिड़ककर नष्ट करने का मामला सामने आया है। पीड़ित किसान शिवबचन राय ने स्थानीय थाने में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि बिचड़ा नष्ट होने से इस वर्ष धान की रोपनी प्रभावित होगी। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

नए राशन कार्ड के लिए आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू तरैया । प्रखंड में नए राशन कार्ड बनाने के लिए आवश्यक दस्तावेजों के साथ प्रखंड कार्यालय में आवेदन लिए जा रहे हैं। प्रखंड विकास पदाधिकारी विभु विवेक ने बताया कि राशन कार्ड से वंचित पात्र लोग जल्द से जल्द आवेदन जमा करें, ताकि जांच व सत्यापन के बाद प्रस्ताव सरकार को भेजा जा सके। प्राप्त आवेदनों की जांच की प्रक्रिया जारी है।

हरपुर फरीदन मिडिल स्कूल में विज्ञान शिक्षक नहीं, छात्रों की पढ़ाई प्रभावित तरैया । प्रखंड के हरपुर फरीदन मध्य विद्यालय में विज्ञान, गणित, अंग्रेजी व संस्कृत विषय के शिक्षकों के पद रिक्त होने से छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। विद्यालय में कक्षा एक से आठ तक करीब 450 छात्र-छात्राएं हैं, जबकि मात्र सात शिक्षक कार्यरत हैं, जो मुख्यतः हिंदी व सामाजिक विज्ञान विषय पढ़ाते हैं। कक्षा आठ की छात्राएं स्वीटी कुमारी, रिया कुमारी, आशिकी कुमारी और छात्र महाराणा कुमार और कक्षा सात की छात्राएं साक्षी कुमारी, सोनाक्षी कुमारी, रजिया खातून व छात्र अमरजीत कुमार ने बताया कि विज्ञान, गणित और अंग्रेजी की पढ़ाई के लिए उन्हें निजी कोचिंग का सहारा लेना पड़ता है। प्रधानाध्यापक अरुण कुमार चौबे ने बताया कि विद्यालय में कम से कम 11 शिक्षकों की आवश्यकता है। कई बार शिक्षा विभाग से विज्ञान एवं अन्य विषयों के शिक्षकों की मांग की गई, लेकिन अब तक नियुक्ति नहीं हो सकी है।

रेफरल अस्पताल का दंत चिकित्सा केंद्र बंद, लौटे मरीज तरैया । तरैया रेफरल अस्पताल का दंत चिकित्सा केंद्र अधिकांश समय बंद रहने से मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल में एक महिला दंत चिकित्सक की प्रतिनियुक्ति है, लेकिन स्थानीय लोगों के अनुसार वह सप्ताह में केवल एक-दो दिन ही आती हैं और पिछले कई दिनों से अस्पताल नहीं पहुंची हैं। गुरुवार को दंत रोग के इलाज के लिए पहुंचे मरीजों को सामान्य ओपीडी के चिकित्सक से परामर्श लेना पड़ा। मरीज शिवकुमारी देवी, सरिता सिंह व मुनेश्वर प्रसाद ने बताया कि दंत चिकित्सक नहीं मिलने के कारण उन्हें निजी क्लीनिक में इलाज कराना पड़ रहा है। मरीजों ने अस्पताल में नियमित रूप से दंत चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने की मांग की है।