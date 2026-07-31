Chapra News: करंट लगने से तीन वर्षीय मासूम की मौत, परिवार में पसरा मातम
Chapra News: दाउदपुर थाना क्षेत्र के सिसवां खुर्द गांव में तीन वर्षीय तृषिका कुमारी की करंट लगने से मौत हो गई। बच्ची दरवाजे पर खेल रही थी, जब वह करंट प्रवाहित लोहे के पाइप से टकरा गई। परिजनों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। घटना से परिवार में शोक का माहौल है।
Chapra News: दाउदपुर (मांझी)। दाउदपुर थाना क्षेत्र के सिसवां खुर्द गांव में करंट लगने से तीन वर्षीय मासूम बच्ची की गुरुवार की शाम मौत हो गई। मृतका की पहचान उक्त गांव निवासी प्रीतम सिंह की पुत्री तृषिका कुमारी के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार तृषिका घर के दरवाजे पर खेल रही थी। इस दौरान वह कर्कट में लगे लोहे के पाइप के संपर्क में आ गई, जिसमें कथित रूप से करंट प्रवाहित हो रहा था। करंट लगते ही वह अचेत होकर गिर पड़ी। घटना के बाद परिजन बच्ची को तत्काल दाउदपुर में प्राथमिक उपचार के लिए ले गए। चिकित्सकों ने उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए पहले छपरा सदर अस्पताल और फिर बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया।
परिजनों ने बताया कि पटना ले जाने के दौरान रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। तृषिका अपने माता-पिता की इकलौती पुत्री थी। उसके बाद परिवार में तीन माह का एक छोटा भाई विभव कुमार है। घटना के बाद मां तनु देवी, दादी गीता कुँवर समेत पूरे परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है। मासूम की असामयिक मौत से गांव में शोक की लहर दौड़ गई।
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