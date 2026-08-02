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Chapra News: जिले के टॉप-10 अपराधी अशोक पांडेय को एसटीएफ और दरियापुर पुलिस ने किया गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, छपरा
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Chapra News: दरियापुर थाना पुलिस और एसटीएफ की टीम ने हत्या और आर्म्स एक्ट के मामले में वांछित कुख्यात अपराधी अशोक पांडेय को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, वह लंबे समय से फरार था और उसके खिलाफ कई गंभीर मामले दर्ज हैं। पुलिस उसके आपराधिक नेटवर्क की भी जांच कर रही है।

Chapra News: जिले के टॉप-10 अपराधी अशोक पांडेय को एसटीएफ और दरियापुर पुलिस ने किया गिरफ्तार

Chapra News: छपरा/दरियापुर, हमारे संवाददाता/एसं। दरियापुर थाना पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त टीम ने हत्या और आर्म्स एक्ट के मामले में वांछित जिले के टॉप-10 कुख्यात अपराधियों में शामिल अशोक पांडेय उर्फ अशोक शुक्ला को गिरफ्तार कर लिया। यह कार्रवाई वरीय पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत गुप्त सूचना के आधार पर की गई।

गिरफ्तारी का कारण

पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार अभियुक्त अशोक पांडेय उर्फ अशोक शुक्ला दरियापुर थाना क्षेत्र के बिसाही गांव का निवासी है। वह दरियापुर थाना में दर्ज हत्या व आर्म्स एक्ट के मामले में लंबे समय से फरार चल रहा था। इस कांड में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के साथ आर्म्स एक्ट की धारा 27 के तहत प्राथमिकी दर्ज है। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार प्रयासरत थी।

अपराध का इतिहास

पुलिस जांच में सामने आया है कि अशोक पांडेय का आपराधिक इतिहास काफी लंबा रहा है। उसके विरुद्ध वर्ष 1996 से वर्ष 2025 तक हत्या, हत्या का प्रयास, रंगदारी, मारपीट, सरकारी कार्य में बाधा, अवैध हथियार रखने और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम समेत कई गंभीर धाराओं में मामले दर्ज हैं। दरियापुर और परसा थाना में उसके खिलाफ हत्या, आर्म्स एक्ट और अन्य संगीन अपराधों के आठ से अधिक मामले दर्ज हैं। इनमें वर्ष 2000 में दर्ज हत्या का मामला भी शामिल है।

विशेष अभियान

सारण पुलिस ने बताया कि जिले में वांछित और फरार अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत दरियापुर थाना पुलिस और एसटीएफ ने संयुक्त कार्रवाई कर इस कुख्यात अपराधी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद उससे पूछताछ की जा रही है। उसके आपराधिक नेटवर्क और अन्य मामलों में संलिप्तता की भी जांच की जा रही है। इस अभियान में दरियापुर थानाध्यक्ष, थाना के अन्य पुलिस पदाधिकारियों व कर्मियों के साथ एसटीएफ की टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अग्रेतर कानूनी कार्रवाई की जा रही है और जिले में अपराधियों के खिलाफ विशेष अभियान आगे भी जारी रहेगा।

सामान्य प्रश्न

अशोक पांडेय को कब गिरफ्तार किया गया?
अशोक पांडेय को हाल ही में गिरफ्तार किया गया जब दरियापुर थाना पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त टीम ने विशेष अभियान चलाया।
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