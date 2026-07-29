Chapra News: सड़क दुर्घटना में तीन कांवरिये घायल, एक रेफर
Chapra News: तरैया के अमनौर एसएच मार्ग पर बुधवार को एक सड़क दुर्घटना में तीन कांवरिये गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में गुड़िया कुमारी की स्थिति गंभीर थी, जिसे छपरा सदर अस्पताल रेफर किया गया। अन्य दो घायलों का इलाज चल रहा है। वे देवघर बोलबम यात्रा पर जा रहे थे।
Chapra News: तरैया, एक संवाददाता। तरैया-अमनौर एसएच मार्ग पर बुधवार को सड़क दुर्घटना में तीन कांवरिये गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में अंधवारी गांव की गुड़िया कुमारी की स्थिति गंभीर होने पर रेफरल अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद छपरा सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। वहीं अंधवारी गांव के ही गणेश मांझी और शिला देवी का इलाज रेफरल अस्पताल में चल रहा है। घायलों ने बताया कि वे बाइक से देवघर बोलबम यात्रा पर जा रहे थे। इसी दौरान अमनौर थाना क्षेत्र के शेखपुरा गांव के पास उनकी बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिससे तीनों घायल हो गए।
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