Chapra News: मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है गुरू: मौनी बाबा
Chapra News: गुरू पूर्णिमा पर हजारों श्रद्धालुओं ने गंगा-गंडक नदियों के घाटों पर स्नान कर बाबा हरिहरनाथ मंदिर में जलाभिषेक किया। आश्रम के संत विष्णुदास ने गुरु की महिमा पर प्रकाश डाला और श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रद्धालुओं की भीड़ तेज धूप में स्नान करने पहुंची और शाम में विशेष आरती का आयोजन किया गया।
Chapra News: गुरू पूर्णिमा पर हजारों श्रद्धालुओं ने की बाबा हरिहरनाथ मंदिर में जलाभिषेक सोनपुर। गुरु पूर्णिमा पर बुधवार को यहां के गंगा-गंडक नदियों के विभिन्न घाटों पर हजारों श्रद्धालुओं ने स्नान कर बाबा हरिहर नाथ मंदिर समेत विभिन्न मठ- मंदिरों में जलाभिषेक एवं पूजा अर्चना की। भजन-कीर्तन ओर हर-हर बम-बम के उदघोष से वातावरण गूंज रहा था।
भजन-कीर्तन कार्यक्रम
दूसरी ओर गुरू पूर्णिमा पर लोक सेवा आश्रम में आयोजित भजन- कीर्तन कार्यक्रम में श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए आश्रम के व्यवस्थापक संत विष्णुदास उदासीन उर्फ मौनी बाबा ने मानव जीवन में गुरू की महिमा पर विस्तार से प्रकाश डाला। कहा कि गुरू अंधकार से प्रकाश, अधर्म से धर्म, असत्य से सत्य, अन्याय से न्याय की ओर ले जाने के साथ- साथ मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। उन्होंने अपने गुरू संत रामलखन दास और संत रामदास को याद किया और उनके चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर मेरठ, झांसी, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, पटना, वैशाली, सारण आदि जिलों से आए दर्जनों श्रद्धालुओं ने मौनी बाबा का आशीर्वाद लिया और भंडारा में शामिल हुए।
स्नान का आयोजन
उधर गंगा - गंडक नदी के कालीघाट, पुल घाट, गजेन्द्र मोक्ष देवस्थानम घाट, सवाइच घाट आदि पर तेज धूप तथा अत्यधिक गर्मी के बाद भी स्नान करने वाले हजारों श्रद्धालुओं की अहले सुबह से ही भीड़ उमड़ पड़ी थी। हजारों महिला एवं पुरूष श्रद्धालुओं ने गंगा एवं गंडक नदियों में गोते लगाकर हरहर महादेव का जयघोष किया। शाम में विशेष आरती का आयोजन किया गया।
सामान्य प्रश्न
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