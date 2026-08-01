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Chapra News: ज्वेलरी दुकान का शटर तोड़ 10 लाख की चोरी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, छपरा
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Chapra News: सीसीटीवी कैमरे का वायर काटकर चोरों ने दिया घटना को अंजाम मान छपरा हमारे संवाददाता l शहर से सटे मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बिदटोलियां गांव में चोरों ने शुक्रवार की देर रात एक ज्वेलरी एवं बर्तन की दुकान...

Chapra News: ज्वेलरी दुकान का शटर तोड़ 10 लाख की चोरी

Chapra News: सीसीटीवी कैमरे का वायर काटकर चोरों ने दिया घटना को अंजाम मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बिनटोलिया गांव की है घटना, जांच में जुटी पुलिस दुकानदार ने घटना की जानकारी पुलिस को दी, प्राथमिकी दर्ज फोटो - चोरी की घटना के बाद सोना चांदी की दुकान में बिखरे पड़े सामान छपरा हमारे संवाददाता l शहर से सटे मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बिदटोलियां गांव में चोरों ने शुक्रवार की देर रात एक ज्वेलरी एवं बर्तन की दुकान का शटर तोड़कर करीब 10 लाख रुपये की चोरी की सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया।

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चोरों की रणनीति

बदमाशों ने पहले दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों का वायर काट दिया, ताकि उनकी गतिविधियां रिकॉर्ड न हो सकें। इसके बाद शटर तोड़कर दुकान में प्रवेश किया और नए-पुराने सोने-चांदी के आभूषण, बर्तन तथा नकदी लेकर फरार हो गए। घटना की जानकारी शनिवार सुबह उस समय हुई, जब दुकानदार रोज की तरह अपनी दुकान खोलने पहुंचे। सूचना मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग घटनास्थल पर जुट गए। मशरक के रहने वाले भगवान प्रसाद सोनी की मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बिनटोलीया रोड स्थित आईसीसी के समीप मां ज्वेलर्स एंड बर्तन भंडार दुकान है l

दुकान का निरीक्षण

शनिवार सुबह जब वह दुकान पहुंचे तो मुख्य शटर टूटा हुआ मिला। अंदर प्रवेश करने पर दुकान का सामान बिखरा पड़ा था, जबकि लॉकर और काउंटर में रखे नए-पुराने सोने-चांदी के आभूषण, नकद तथा कीमती बर्तन गायब थे। इसके बाद उन्होंने तत्काल मुफस्सिल थाना पुलिस को घटना की सूचना दी। सीसीटीवी कैमरों का वायर काट दिया दुकानदार भगवान प्रसाद सोनी ने बताया कि चोर पूरी तैयारी के साथ आए थे। सबसे पहले उन्होंने दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों का वायर काट दिया, ताकि उनकी पहचान न हो सके। इसके बाद शटर तोड़कर आराम से दुकान के अंदर प्रवेश किया और लॉकर सहित अन्य स्थानों में रखे कीमती सामान को समेटकर फरार हो गए। प्रारंभिक अनुमान के अनुसार चोरी गई संपत्ति की कीमत करीब 10 लाख रुपये है। उन्होंने बताया कि चोरी में ग्राहकों द्वारा गिरवी रखे गए पुराने जेवर भी शामिल हैं, जिससे नुकसान और अधिक हो गया है।

पुलिस की कार्रवाई

घटना की सूचना मिलते ही मुफस्सिल थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस अधिकारियों ने दुकानदार से पूरी घटना की जानकारी ली और घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। पुलिस टीम ने आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू की है। साथ ही आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, ताकि चोरों की पहचान कर उन्हें जल्द गिरफ्तार किया जा सके। चोरी की घटना की हर पहलू से जांच मुफस्सिल थाना अध्यक्ष शशि रंजन कुमार ने बताया कि चोरी की घटना की हर पहलू से जांच की जा रही है। तकनीकी साक्ष्यों और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों तक पहुंचने का प्रयास जारी है। उन्होंने दावा किया कि जल्द ही इस मामले का खुलासा कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। क्षेत्र में नियमित पुलिस पेट्रोलिंग करने और सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने की मांग की है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके।

प्रश्न और उत्तर

घटना कब और कहां हुई?
घटना शुक्रवार की देर रात मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बिनटोलिया गांव में हुई।
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