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Chapra News: बंद मकान का ताला तोड़ लाखों के सामान की चोरी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, छपरा
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Chapra News: मशरक के शेखपुरा गांव में चोरों ने बंद मकान का ताला तोड़कर लाखों रुपये के गहने, घरेलू सामान और नकद चुरा लिया। गृहस्वामी दिनेश सिंह दिल्ली में रहते हैं। मकान कई दिनों से बंद था और चोरी की जानकारी ग्रामीणों ने परिजनों को दी। पुलिस ने जांच शुरू की लेकिन अभी तक प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई।

Chapra News: बंद मकान का ताला तोड़ लाखों के सामान की चोरी

Chapra News: मशरक। मशरक थाना क्षेत्र की बहरौली पंचायत के शेखपुरा गांव में चोरों ने बंद पड़े एक मकान का ताला तोड़कर लाखों रुपये गहने, घरेलू सामान व नकद की चोरी कर ली। गृहस्वामी दिनेश सिंह परिवार के साथ दिल्ली में रहते हैं। घर पिछले कई दिनों से बंद था। मंगलवार सुबह ग्रामीणों की नजर मकान के टूटे मुख्य दरवाजे पर पड़ी, जिसके बाद उन्होंने इसकी सूचना परिजनों को दी। सूचना मिलते ही दिनेश सिंह के रिश्तेदार मौके पर पहुंचे। घर के अंदर प्रवेश करने पर आलमारी, बक्से और अन्य सामान बिखरा मिला, जिससे चोरी की पुष्टि हुई। सूचना मिलने पर मशरक थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की।

पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ भी की। समाचार प्रेषण तक इस मामले में प्राथमिकी दर्ज नहीं हो सकी थी। स्थानीय पुलिस का कहना है कि गृहस्वामी की ओर से अब तक कोई लिखित आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। आवेदन मिलने के बाद प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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