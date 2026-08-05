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Chapra News: चोरी से बिजली का तार काटने के दौरान झुलसा चोर,मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, छपरा
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Chapra News: डेरनी के रामजीतपुर में चोरी से बिजली का तार काटते समय करंट लगने से एक चोर की मौत हो गई। ग्रामीणों ने सुबह धुएं के कारण व्यक्ति को झुलसता हुआ देखा। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, और इस मामले में अन्य आरोपियों की भी जांच की जा रही है।

Chapra News: चोरी से बिजली का तार काटने के दौरान झुलसा चोर,मौत

Chapra News: 9 डेरनी के रामजीतपुर में मंगलवार की रात चोरी से बिजली के तार काटने के दौरान झुलस कर चोर की मौत के बाद जुटे ग्रामीण दरियापुर, एक संवाददाता। डेरनी थाना क्षेत्र के रामजीतपुर गांव में चोरी से बिजली का तार काटने के दौरान करंट लगने से चोर झुलस गया व मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना मंगलवार की देर रात की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार, बुधवार की सुबह ग्रामीण चंवर की तरफ गए तो बिजली के खंभे के पास धुंआ निकलते देखा। फिर पोल के पास पहुंचे तो देखा कि एक व्यक्ति झुलस चुका है। इसके बाद वहां सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम वहां पहुंच गई। बिजली विभाग के जेई संजय कुमार रमण भी वहां पहुंच गए। इसके बाद वहां छानबीन की गई तो बिजली का तार काटने वाली कैंची बरामद हुई जिससे यह अनुमान लगाया गया कि चोरी से बिजली का तार काटने के लिए पोल पर चढ़ा होगा जिससे करंट की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। इसके अन्य साथी उसे पकड़े जाने के डर से छोड़ कर भाग गए होंगे। समाचार प्रेषण तक शव की शिनाख्त नहीं हो पाई थी। डेरनी पुलिस शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए छपरा भेज दिया है। फिलहाल बिजली विभाग के अधिकारी व डेरनी पुलिस इस जांच में लगी हुई है कि इस चोरी के प्रयास में और कौन-कौन से लोग शामिल थे।

दो-दो कर्मों की मिली सजा

स्थानीय लोगों का कहना था कि चोर को दो-दो कर्मों की सजा ईश्वर ने दे दी। इस क्षेत्र में दर्जनों बार चोरी से बिजली के तार काटे जा चुके हैं जिससे किसानों के साथ साथ आम लोगों को बिजली की सप्लाई बाधित होने का दंश कई कई दिनों तक झेलना पड़ता है। दूसरी तरफ चोरी जैसे गलत कार्य का भी फल इसे मिला।इ स घटना से अन्य बिजली के तार चुराने वाले चोरों को सबक मिलेगी।

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यह घटना कब हुई?
यह घटना मंगलवार की रात को हुई।
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